Quanto è cambiato il mercato automobilistico europeo negli ultimi vent'anni? Con l'inasprimento delle normative in materia di sicurezza ed emissioni, l'industria si è evoluta in modo drammatico, con grandi conseguenze sulla domanda.

Un buon modo per verificare il cambiamento è confrontare ciò che gli automobilisti europei hanno acquistato nella prima metà del 2004 con ciò che hanno comprato nei primi sei mesi di quest'anno.

La febbre delle utilitarie

Nel primo semestre 2004, le utilitarie (comprese le minicar e le liftback) hanno rappresentato la metà delle immatricolazioni totali di auto nuove in Europa. I SUV non erano ancora presenti, quindi la maggior parte delle persone guidava le utilitarie B e C.

In effetti, la Top Ten europea era interamente composta da modelli offerti come hatchback. Il SUV più popolare è stata la Toyota RAV4, al 42esimo posto. La prima metà è stata guidata dalla Peugeot 206 (hatch, coupé e wagon).

Oggi, quattro delle dieci auto più popolari in Europa sono SUV, con la Volkswagen T-Roc al quarto posto. Nel frattempo, le utilitarie hanno perso molto terreno. La loro quota di mercato è scesa dal 50,4% del primo semestre 2004 al 29,7% del primo semestre 2024.

La loro decadenza si spiega con il boom dei SUV. Mentre vent'anni fa i SUV immatricolati in Europa erano solo 458.400, pari al 5,5% del mercato totale, i dati tra gennaio e giugno 2024 mostrano che la domanda di questi veicoli ammonta a 3,58 milioni di unità, pari al 52% del mercato.

Altre vittime della febbre dei SUV sono le monovolume (dal 15,2% al 3,2%), le station wagon (dal 12,2% all'8,8%), le berline (dal 10,5% al 3,7%) e le auto sportive (dal 4,5% all'1,4%).

La classifica delle Marche auto, H1 2014 vs 2024

Un altro dato interessante di quel periodo è che non è stata Volkswagen a guidare la classifica delle marche, ma Renault con oltre 852.000 unità. Nel primo semestre del 2024, la marca tedesca ha guidato il mercato ma ha registrato meno unità: 706.700 unità. Ciononostante, la quota della marca Volkswagen è aumentata dal 9,5% del primo semestre 2004 al 10,3% del primo semestre 2024.

Top Ten Marche auto, H1 2004 Top Ten Marche auto, H1 2024 1. Renault (852.523) 1. Volkswagen (706.656) 2. Volkswagen (785.301) 2. Toyota (481.040) 3. Opel/Vauxhall (743.847) 3. BMW (396.205) 4. Ford (716.030) 4. Skoda (376.768) 5. Peugeot (654.869) 5. Renault (362.667) 6. Citroen (515.946) 6. Mercedes (355.736) 7. Fiat (460.694) 7. Audi (345.228) 8. Toyota (412.820) 8. Peugeot (345.070) 9. Mercedes (370.299) 9. Dacia (301.090) 10. Audi (290.561) 10. Hyundai (279.092)

La classifica dei Gruppi auto, H1 2004 vs 2024

A livello di gruppo, il Gruppo Volkswagen è in testa con il 18% di quota di mercato (oggi è quasi il 26%), seguito da PSA con il 14% di quota (Peugeot, Citroen e DS contano ora per l'8,6% del mercato totale) e da Ford. La quota di mercato di quest'ultima ammontava all'11,3% nel primo semestre del 2004, contro il 3,6% di quest'anno.

Top Ten Gruppi auto, H1 2004 Top Ten Gruppi auto, H1 2024 1. Gruppo Volkswagen (1.492.928) 1. Gruppo Volkswagen (1.753.149) 2. PSA (1.170.815) 2. Stellantis (1.142.090) 3. Ford (932.863) 3. Renault (666.319) 4. GM (888.388) 4. Hyundai-Kia (558.747) 5. Renault (877.311) 5. Toyota (517.472) 6. FCA (616.583) 6. BMW (465.962) 7. Daimler-Chrysler (485.468) 7. Mercedes-Benz (371.399) 8. Toyota (439.107) 8. Ford (243.323) 9. BMW (352.270) 9. Geely Group (212.670) 10. Hyundai-Kia (241.894) 10. Nissan (175.529)

Le auto più vendute in Europa, H1 2014 vs 2024

Il marchio Volkswagen, Toyota, le tre premium tedesche, Skoda, Hyundai e Kia, e Dacia, sono i marchi che hanno guadagnato più quote di mercato negli ultimi 20 anni in Europa, oltre al recente successo di Tesla, Cupra e MG. La loro crescita è avvenuta a scapito delle minori vendite di Renault, Peugeot, Ford, Opel/Vauxhall, Citroen e Fiat.

Solo tre modelli sono sopravvissuti alla Top Ten del 2004. La Peugeot 206 ha guidato il mercato automobilistico europeo quell'anno e la sua discendente, la Peugeot 208, è oggi il quinto modello più venduto in Europa. La Volkswagen Golf è arrivata seconda nel 2004 e nel 2024.

La Renault Clio ha occupato la quarta posizione nel 2004 e la terza quest'anno. Ford, Fiat e Opel non hanno più modelli nella Top Ten e sono state sostituite da novità come la Dacia Sandero, la Skoda Octavia, la Tesla Model Y e la Toyota Yaris Cross.

Le auto più vendute in Europa, H1 2004 Le auto più vendute in Europa, H1 2024 1. Peugeot 206 (296.359) 1. Dacia Sandero (144.626) 2. Volkswagen Golf (294.739) 2. Volkswagen Golf (126.069) 3. Peugeot 307 (265.450) 3. Renault Clio (114.225) 4. Renault Clio (230.875) 4. Volkswagen T-Roc (111.588) 5. Ford Focus (224.728) 5. Peugeot 208 (106.601) 6. Renault Megane (222.891) 6. Citroen C3 (104.976) 7. Opel Corsa (199.449) 7. Skoda Octavia (102.581) 8. Fiat Punto (183.163) 8. Tesla Model Y (102.164) 9. Opel Astra (175.977) 9. Toyota Yaris Cross (100.250) 10. Ford Fiesta (175.230) 10. Peugeot 2008 (93.445)

L'autore dell'articolo, Felipe Munoz, è Automotive Industry Specialist di JATO Dynamics.