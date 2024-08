Gli ultimi dati JATO sulle immatricolazioni di auto nuove in Europa mostrano che nel mese di luglio 2024 la domanda è aumentata del 2% rispetto a luglio 2023.

In totale sono state immatricolate 1,03 milioni di unità in tutta la regione, portando i volumi da inizio anno a quasi 7,9 milioni di auto nuove. Nel corso del mese sono successe cose interessanti.

Più SUV che mai

Una delle principali conclusioni dei risultati del mese scorso è che i consumatori continuano ad acquistare più SUV. Sebbene questa tendenza sia iniziata più di un decennio fa, non si è affatto arrestata. Nel luglio 2024, questi veicoli hanno rappresentato quasi il 54% del totale delle immatricolazioni, un nuovo record. Il mese scorso sono stati immatricolati 554.000 nuovi SUV, con un aumento del 6% rispetto al luglio 2023.

I buoni risultati del mese hanno permesso di aumentare i volumi da inizio anno a 4,2 milioni di unità, con un incremento del 5%. Le ragioni sono sempre le stesse: c'è più scelta che mai e gli automobilisti apprezzano la posizione di seduta più alta che consente un accesso più confortevole.

Top 10 costruttori luglio 2024

Gruppo Immatricolazioni Variazione % su luglio 2023 Volkswagen Group 274.635 -2% Gruppo Stellantis 155.457 -2% Hyundai-Kia 97.208 -1% Renault Group 96.324 +2% Toyota 81.708 +17% BMW Group 74.971 +5% Mercedes-Benz 60.899 +11% Ford 36.040 -19% Geely 33.583 +24% Nissan Group 22.068 -1%

Sebbene Toyota, BMW, Mercedes e il gruppo Geely abbiano guidato la crescita nel segmento dei SUV, è stato il gruppo Volkswagen il leader assoluto. Il produttore tedesco ha rappresentato il 26% del volume dei SUV, seguito da Hyundai-Kia con il 12% e da Stellantis con l'11,5%.

La maggior parte della domanda di SUV corrisponde a quelli compatti, i C-SUV, con 210.600 unità, in crescita del 3%. Tuttavia, la crescita è stata trainata dai piccoli, i B-SUV, con 204.300 unità, in aumento del 14%. L'arrivo di modelli più accessibili sta permettendo a molti consumatori di passare dai segmenti tradizionali ai SUV. Ci sono poi i SUV di medie dimensioni, i D-SUV, la cui domanda è scesa del 7% a 106.500 unità, i SUV di grandi dimensioni, gli E-SUV, con 27.600 unità, in crescita del 23%, e i SUV di lusso, gli F-SUV, con 5.022 unità, in crescita del 32%.

Più SUV che mai (immatricolazioni di autovetture nuove in Europa)

Calo della domanda di auto elettriche

Un altro dato importante che emerge dai risultati delle immatricolazioni del mese scorso è che la domanda di auto elettriche pure ha registrato un calo. Secondo JATO, nel luglio 2024 sono state immatricolate 139.300 nuove auto elettriche, in calo del 6% rispetto al luglio 2023. Di conseguenza, la loro quota di mercato è scesa dal 14,6% al 13,5% nello stesso periodo di tempo.

La mancanza di chiarezza sugli incentivi e sul loro futuro e le crescenti preoccupazioni sui valori residui di queste auto continuano ad avere un impatto negativo sulla loro domanda. I consumatori non sono ancora sicuri della convenienza del passaggio dalla benzina/diesel all'elettrico.

Il marchio BMW ha preceduto Tesla, poiché il primo ha registrato un aumento del 35% rispetto all'anno precedente, mentre il secondo ha subito un calo del 16%.

Top 20 brand luglio 2024

Marchio Immatricolazioni Variazione % su luglio 2023 Volkswagen 108.959 -3% Toyota 75.338 +16% BMW 64.012 +13% Skoda 59.727 +5% Mercedes 59.545 +13% Audi 59.299 -2% Peugeot 49.916 +10% Renault 49.054 -6% Kia 49.033 -4% Hyundai 47.949 +2% Dacia 47.074 +11% Ford 36.040 -19% Opel/Vauxhall 34.794 +2% Volvo 29.657 +39% Citroen 26.935 +6% Fiat 23.174 -25% Seat 22.622 +3% Nissan 22.068 -1% MG 21.294 +20% Cupra 16.964 -9%

Sebbene la Model Y e la Model 3 di Tesla continuino a guidare la classifica dei BEV dell'anno in corso, stanno perdendo terreno rispetto alla concorrenza. Infatti, la Model Y non è più il veicolo più venduto in Europa e occupa la nona posizione nella classifica generale fino a luglio.

Le auto più recenti stanno permettendo a BMW di avere successo in questo segmento complesso. Le BMW iX1, i4 e i5 hanno registrato una forte crescita nel corso del mese. La nuova iX2 ha registrato più di 1.300 unità. Le BMW elettriche, più di Mercedes e Audi, sono quelle che attraggono di più.

La Sandero accelera la sua crescita

La Dacia Sandero è stata l'auto nuova più immatricolata nella regione nel mese di luglio. Il suo volume è aumentato del 34%, raggiungendo le 22.400 unità.

Top 50 modelli luglio 2024

Modello Immatricolazioni Dacia Sandero 22.398 Volkswagen T-Roc 19.254 Toyota Yaris Cross 17.314 Dacia Duster 15.884 Kia Sportage 15.531 Toyota Yaris 15.237 Renault Clio 15.157 Hyundai Tucson 14.391 Opel/Vauxhall Corsa 13.938 Volkswagen Golf 13.924 Volkswagen Tiguan 13.767 Peugeot 208 13.601 Skoda Octavia 13.030 Peugeot 2008 12.261 Volkswagen Polo 12.057 Toyota Corolla 10.978 Renault Captur 10.725 Volkswagen T-Cross 10.502 Toyota C-HR 10.346 Ford Puma 10.342 Citroen C3 10.320 Nissan Qashqai 9.794 BMW X1 9.567 Tesla Model Y 9.544 Hyundai Kona 9.424

Modello Immatricolazioni Peugeot 3008 9.076 Ford Kuga 8.927 Skoda Kamiq 8.844 Skoda Karoq 8.782 Skoda Fabia 8.755 Fiat Panda 8.357 Audi A3 8.318 MG ZS 8.163 Ford Focus 8.159 BMW Serie 3 8.051 Seat Ibiza 8.050 Fiat/Abarth 500 8.016 Cupra Formentor 7.983 Volvo XC40 7.835 Toyota Aygo 7.810 Peugeot 308 7.809 Kia Niro 7.772 Skoda Kodiaq 7.553 MINI 7.193 Seat/Cupra Leon 7.118 Dacia Jogger 7.109 Volkswagen Taigo 6.839 Seat Arona 6.755 Hyundai i10 6.720 Nissan Juke 6.688

Questo dato precede di oltre 3.000 unità la seconda in classifica, la Volkswagen T-Roc invecchiata (introdotta nel 2017). Nella top 10 di luglio sono presenti 5 SUV e 5 utilitarie.