Il futuro della mobilità è elettrico, ma bisogna prendere atto che in alcune parti del mondo la crescita dell’e-mobility "è meno rapida del previsto". Per questo, la strategia del Gruppo Volkswagen è caratterizzata dalla flessibilità. Lo si legge nella nota stampa che accompagna i risultati finanziari del 2023.

Il gruppo tedesco continuerà perciò a investire nello sviluppo di motori a combustione (che promette saranno "altamente competitivi ed efficienti"), così come in soluzioni ibride plug-in.

Nel 2023 tutti i brand hanno contribuito all'utile operativo di 22,6 miliardi di euro. Le consegne sono aumentate del 12%, a 9,24 milioni di veicoli, e tutte le regioni hanno contribuito alla crescita che ha permesso di ottenere un fatturato di 322,3 miliardi di euro.

Nel frattempo la quota dei BEV ha raggiunto l'8,3% annuo, grazie alla consegna di 771.100 veicoli (+35% rispetto al 2022).

Investimenti in piattaforme e batterie

Gli investimenti previsti dal piano quinquennale 2025-2029 saranno contenuti a 170 miliardi di euro perché si cercheranno di sfruttare il più possibile le sinergie all'interno del Gruppo. In cima alle priorità c'è lo sviluppo di nuovi prodotti, il rafforzamento delle regioni, il business delle batterie, le piattaforme per veicoli 100% elettrici, ma anche, come anticipato, la messa a punto di modelli con motori a combustione "moderni e sempre più ibridizzati". In base alle previsioni gli investimenti raggiungeranno il picco nel 2024 per poi avvicinarsi al livello target - l'11% del fatturato - entro il 2027.

Tornando ai risultati ottenuti nel 2023, il ritorno operativo sulle vendite del gruppo di brand Core (Volkswagen, Volkswagen Veicoli Commerciali, Skoda, Seat/Cupra) è salito al 5,3% (3,6%), principalmente grazie al forte aumento del fatturato (+21%, a 137,8 miliardi di euro).

Il fatturato del gruppo di brand Progressive (Audi, Lamborghini, Bentley, Ducati è salito a 69,9 miliardi di euro (+13%), ma l'utile operativo è sceso a 6,3 miliardi di euro. Il fatturato del gruppo di brand Sport Luxury (Porsche) è aumentato a 37,3 miliardi di euro (34,6 miliardi di euro), mentre il ritorno operativo sulle vendite è rimasto al livello dell'anno precedente, al 18,6%.

Audi, piattaforma elettrica PPE

Il 2024 è l'anno delle anteprime mondiali

Con oltre 30 nuovi prodotti, questo è un anno importante per il Gruppo Volkswagen. Le gamme di Golf, Tiguan, Passat, Octavia e Superb saranno rinnovate, in molti casi con soluzioni ibride, e poi ci saranno novità elettriche basate sulla piattaforma PPE (pensiamo a Porsche Macan Electric e Audi Q6 e-tron) e su base MEB (Volkswagen ID.7 e ID.7 Tourer, Cupra Tavascan e Volkswagen ID. Buzz con passo lungo).