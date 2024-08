L'evoluzione del mercato automobilistico europeo è piuttosto notevole. L'Europa è stata tradizionalmente la terra delle auto piccole. La mancanza di spazio, le strade e i parcheggi minuscoli e l'alto costo della benzina hanno costretto gli automobilisti a comprare vetture piccole e frugali. Ecco perché sono state molto popolari la prima generazione del Maggiolino Volkswagen (1938-2003), la prima Mini (1959-2000), la prima Fiat 500 (1957-1975), la Renault 4 (1961-1992) e la Citroen 2CV (1948-1990).

La tecnologia, le normative e l'aumento del reddito hanno portato nuove tendenze nel settore. Alle classiche utilitarie si sono aggiunte presto le più grandi berline, le pratiche wagon e i fuoristrada squadrati. Poi, alla fine degli anni '90, è stata la volta dei SUV.

Oggi ci sono chiare preferenze in termini di tipo di carrozzeria e di modelli. Ma com'era la situazione dieci anni fa (prima metà del 2014)?

2014: SUV in crescita

Dieci anni fa è emersa una chiara tendenza. I SUV sono diventati il secondo tipo di carrozzeria più popolare, sempre dietro alle utilitarie. La loro quota di mercato è stata del 19,2%, a scapito di un minor numero di monovolume (11,9%) e soprattutto di berline (5,1%). In effetti, le station wagon avevano già superato le monovolume e le berline, con una quota di mercato del 12,3%.

A quel punto, il Gruppo Volkswagen è diventato il padrone assoluto in Europa. La sua quota di mercato è arrivata al 25%, più di PSA (11,1%), del Gruppo Renault (9,7%), di Ford (7,5%), General Motors (Opel/Vauxhall; 7,4%) e FCA (6,1%). Nel frattempo, le case automobilistiche premium hanno iniziato a guadagnare terreno. Il Gruppo BMW ha occupato il settimo posto (oggi è si trova al sesto) mentre Mercedes-Benz si è piazzato al nono posto nella classifica dei gruppi (oggi è il settimo in Europa).

La classifica dei Gruppi auto, H1 2014 vs 2024

Top Ten Gruppi auto, H1 2014 Top Ten Gruppi auto, H1 2024 1. Gruppo Volkswagen (1.703.957 unità) 1. Gruppo Volkswagen (1.753.149) 2. PSA (755.858 unità) 2. Stellantis (1.142.090) 3. Gruppo Renault (662.552 unità) 3. Gruppo Renault (666.319) 4. Ford (514.148 unità) 4. Gruppo Hyundai (558.747) 5. GM (506.899 unità) 5. Gruppo Toyota (517.472) 6. FCA (416.792 unità) 6. Gruppo BMW (465.962) 7. Gruppo BMW (416.081 unità) 7. Gruppo Mercedes-Benz (371.399) 8. Gruppo Hyundai (401.834 unità) 8. Ford (243.323) 9. Gruppo Mercedes-Benz (365.151 unità) 9. Gruppo Geely (212.670) 10. Gruppo Toyota (291.496 unità) 10. Nissan (175.529)

A livello di marca, Volkswagen si è stabilita in testa, seguita non da Toyota come oggi, ma da Ford! Il marchio americano ha venduto oltre 514.000 unità nel primo semestre del 2014, contro le sole 243.400 unità del periodo gennaio-giugno 2024.

Lo stesso calo è stato registrato da Opel/Vauxhall, al terzo posto nel 2014 (13esimo nel 2024), Renault e Peugeot. Citroen e Fiat hanno fatto parte della Top Ten, ma ora sono fuori, perché Toyota, Dacia e Skoda hanno preso il loro posto. Dieci anni fa Tesla ha immatricolato 5.631 nuove auto in Europa, mentre MG ha registrato 1.206 unità. Oggi il loro volume è aumentato rispettivamente di 29 e 106 volte.

La classifica delle Marche auto, H1 2014 vs 2024

Top Ten Marche auto, H1 2014 Top Ten Marche auto, H1 2024 1. Volkswagen (823.775 unità) 1. Volkswagen (706.656) 2. Ford (514.145 unità) 2. Toyota (481.040) 3. Opel/Vauxhall (472.616 unità) 3. BMW (396.205) 4. Renault (467.933 unità) 4. Skoda (376.768) 5. Peugeot (421.250 unità) 5. Renault (362.667) 6. Audi (383.032 unità) 6. Mercedes (355.736) 7. BMW (345.099 unità) 7. Audi (345.228) 8. Citroen (334.557 unità) 8. Peugeot (345.070) 9. Mercedes (333.568 unità) 9. Dacia (301.090) 10. Fiat (320.709 unità) 10. Hyundai (279.092)

In questo primo semestre, la Volkswagen Golf era già in testa, seguita da Ford Fiesta, Renault Clio, Volkswagen Polo e Opel/Vauxhall Corsa. Vale la pena di citare due nuovi ingressi: i marchi premium hanno iniziato a crescere rapidamente, con l'Audi A3 al nono posto; e i SUV sono stati adeguatamente rappresentati dalla seconda generazione della Nissan Qashqai. Infatti, è stata la prima generazione di Qashqai (2006-2013), il modello che ha aperto le porte al boom dei SUV che non si è ancora arrestato.

È interessante notare, infine, che dei dieci modelli più venduti nel primo semestre 2014, solo quattro hanno mantenuto la loro posizione in questa classifica chiave: la Golf, la Clio, la 208 e la Octavia. Al contrario, Corsa, Qashqai, Audi A3, Polo e Focus hanno perso molto terreno. Le auto più vendute in Europa nel 2024, invece, sono state la Dacia Sandero, seguita da Volkswagen Golf e Renault Clio.

Le auto più vendute in Europa, H1 2014 vs 2024

Le auto più vendute in Europa, H1 2014 Le auto più vendute in Europa, H1 2024 1. Volkswagen Golf (270.136 unità) 1. Dacia Sandero (144.626 unità) 2. Ford Fiesta (167.617 unità) 2. Volkswagen Golf (126.069 unità) 3. Renault Clio (162.440 unità) 3. Renault Clio (114.225 unità) 4. Volkswagen Polo (140.120 unità) 4. Volkswagen T-Roc (111.588 unità) 5. Opel/Vauxhall Corsa (133.606 unità) 5. Peugeot 208 (106.601 unità) 6. Ford Focus (121.334 unità) 6. Citroen C3 (104.976 unità) 7. Peugeot 208 (119.606 unità) 7. Skoda Octavia (102.581 unità) 8. Skoda Octavia (105.589 unità) 8. Tesla Model Y (102.164 unità) 9. Audi A3 (105.325 unità) 9. Toyota Yaris Cross (100.250 unità) 10. Nissan Qashqai (103.939 unità) 10. Peugeot 2008 (93.445 unità)

* Immatricolazioni in Europa-28

L'autore dell'articolo, Felipe Munoz, è Automotive Industry Specialist di JATO Dynamics.