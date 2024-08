In un periodo dove l'elettrificazione fa costantemente notizia, il GPL in Italia continua a mantenere le proprie quote di mercato e, anzi, a luglio 2024 ha guadagnato l'1,6% rispetto allo stesso mese del 2023, portandosi all'11,4%. Un risultato che premia che le mette allo stesso livello delle full hybrid (11,5% delle immatricolazioni tra gennaio e luglio 2024).

Le motorizzazioni bifuel continuano quindi a conquistare clienti, forti di un netto risparmio alla pompa (media di 0,714 euro/litro a giugno 2024 contro 1,851 euro/litro per la benzina) di una quasi impercettibile perdita di potenza del motore. Vediamo ora quali sono state le 5 auto a GPL più vendute a luglio in Italia.

Dacia Sandero (4.647)

Dacia Sandero

Regina delle auto a GPL e seconda auto più venduta in Italia a luglio 2024 la Dacia Sandero GPL è mossa dal 1.0 3 cilindri da 103 CV abbinato alla trazione anteriore e al cambio manuale a 5 marce. È disponibile in due versioni: Streetway con prezzo di partenza di 14.750 euro e Stepway - con un look che strizza l'occhio al mondo del crossover - in vendita a 16.050 euro.

Dacia Duster (2.016)

La vecchia Dacia Duster Dacia Duster 2024

Con la nuova generazione in rampa di lancio - è già disponibile ma il lancio commerciale inizierà a settembre - la vecchia Dacia Duster continua a dire la sua tra le auto GPL più vendute in Italia, con 2.016 unità immatricolate. Il motore è lo stesso della Sandero e i prezzi partono da 16.400 euro.

Renault Captur (1.840)

Renault Captur

Il Gruppo Renault è tra quelli che più crede nel GPL e i numeri in Italia lo premiano. Il podio delle auto a GPL più vendute a luglio infatti si completa con la Renault Captur, che condivide il motore con le "cugine" Dacia Sandero e Duster. Il crossover della Losanga è quindi mosso dal 1.0 3 cilindri da 100 CV e 170 Nm di coppia, con prezzo a partire da 23.350 euro.

Renault Clio (1.664)

Renault Clio

Dopo la doppietta di Dacia quella firmata Renault, con la Clio che si piazza al quarto posto in classifica tra le auto GPL, mentre in quella generale risulta terza, grazie al prezioso apporto delle versioni bifuel, che ne rappresentano il 44%. Come le prime tre anche la piccola francese è mossa dal 1.0 3 cilindri da 100 CV, abbinato a cambio manuale 5 marce e trazione anteriore. Il prezzo base è di 19.050 euro.

DR 5.0 (835)

DR 5.0

Anche il Gruppo DR punta da tempo sul GPL e praticamente ogni modello della gamma è disponibile anche con la doppia alimentazione, che ne decreta il successo. La DR 5.0 per esempio ha venduto in tutto 925 unità, 835 a GPL. Il motore è un 1.5 4 cilindri da 114 CV e 132 Nm di coppia, con trazione anteriore, cambio manuale 5 marce e prezzo base di 21.900 euro.

Auto a GPL, gli incentivi

Al di là del successo commerciale le auto a GPL possono godere di incentivi, sia per l'acquisto - naturalmente a patto che non superino i 135 g/km di CO2 emessa, con sconto di 3.000 euro unicamente in caso di rottamazione di un vecchio modello - sia per la conversione. Da qualche settimana infatti sono stati sbloccati gli incentivi per montare impianti a GPL su auto di proprietà, con contributo di 400 euro.