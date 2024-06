Come previsto dal DPCM pubblicato in Gazzetta Ufficiale lo scorso 25 maggio, gli incentivi auto 2024 prevedono bonus economici anche per chi vuole installare impianti di alimentazione GPL o metano sul proprio veicolo. Denominato "bonus-retrofit" partirà il 19 giugno alle ore 10.00, momento a partire dal quale sarà possibile accreditarsi attraverso l’area rivenditori, successivamente - ancora non si sa con esattezza quando - sarà resa nota la data di avvio per prenotare i contributi.

In attesa quindi di conoscere il giorno esatto in cui verranno aperte le prenotazioni, capiamo come fare a beneficiare degli incentivi auto 2024 per passare all'alimentazione GPL o metano.

Incentivi GPL e metano, come funzionano

La prima grande differenza rispetto agli incentivi auto 2024 per l'acquisto di un'auto per passare al GPL o metano non è necessaria la rottamazione di un vecchio veicolo e non viene preso in considerazione l'ISEE. L'ecobonus retrofit conta su un fondo 9.992.463,21 euro e prevede i seguenti sconti:

800 per il passaggio al metano

400 euro per il passaggio al GPL

Per usufruirne bisogna essere in possesso di un veicolo categoria M1 con classe di emissioni non inferiore a Euro 4 e - naturalmente - che non sia già alimentato a GPL o metano. Lo sconto infatti vale unicamente per la prima installazione e non per la sostituzione di vecchi sistemi.

Come per gli incentivi auto 2024 anche l'ecobonus retrofit non richiede particolari azioni da parte degli automobilisti. Basterà rivolgersi a un installatore che abbia prenotato il bonus, così da ottenere direttamente lo sconto in fattura, con data successiva al 25 maggio 2024. Sarà poi chi ha eseguito i lavori a richiedere il rimborso tramite il portale dedicato.

Conversione GPL e metano: come si fa e costi

Convertire la propria auto a GPL e metano è facile e non richiede molto tempo, qualche giorno è sufficiente per installare il nuovo impianto di alimentazione. Esistono aziende specializzate con numerose officine sparse per l'Italia. Attenzione però: è un lavoro eseguibile unicamente su auto alimentate a benzina.

Si possono installare su praticamente ogni tipo di auto, bisogna però considerare che il serbatoio per GPL o metano occupa spazio e può quindi penalizzare lo spazio di carico, oltre che aumentare la massa totale dell'auto. Bisogna quindi fare i conti per capire se la sua installazione può far "perdere" un posto passeggero.

Attenzione poi ai parcheggi: le auto a metano non hanno restrizioni, quelle a GPL invece possono parcheggiare in parcheggio sotterranei, ma non oltre al piano -1 a patto che rispettino la norma ECE/ONU 67-01. Questo perché il GPL ha una densità maggiore rispetto a quella dell'aria e, in caso di perdite, rimane a livello del pavimento anziché disperdersi verso l'auto, con il rischio che possa provocare incendi e/o esplosioni.

Il costo dell'installazione di un impianto di alimentazione GPL o metano varia a seconda del modello di auto. Di norma quelli a metano hanno un costo maggiore (ecco perché gli incentivi prevedono una cifra più alta) arrivando ai 3.000 euro, in quanto i serbatoi utilizzati lavorano a 200 bar contro i 15 del GPL, richiedendo maggiori standard di sicurezza e costi più elevati. Per un impianto GPL si viaggia invece in media sui 1.500 euro, arrivando a superare i 2.000 per auto di dimensioni medio/grandi.