Le auto a GPL rappresentano una percentuale decisamente bassa delle vendite in Italia con appena il 6,6% del mercato. Eppure hanno ancora una schiera di automobilisti affezionati, alla ricerca di modelli bifuel da mettersi in garage. Il perché è presto detto: listini abbordabili e - soprattutto - costi di rifornimento ben più bassi rispetto a benzina e diesel. Attualmente si viaggia intorno ai 0,71 euro al litro, un euro in meno rispetto ai carburanti tradizionali.

In più molti modelli rientrano nella terza fascia degli incentivi auto 2024, potendo così contare su sconti di 1.500, 2.000 o 3.000 euro a seconda dell'auto rottamata (la rottamazione è obbligatoria per beneficiare dell'ecobonus). Ecco quindi le 10 auto GPL che costano meno con gli incentivi 2024.

Dacia Sandero Streetway Dacia Sandero Stepway Mitsubishi Space Star Evo 3 Dacia Jogger Renault Clio Dacia Duster Hyundai i20 Kia Stonic Renault Captur

Dacia Sandero Streetway

La lista delle 10 auto GPL più economiche da comprare con gli incentivi 2024 si apre con la Dacia Sander Streetway, il cui prezzo di listino parte da 14.750 euro. Il motore è il 1.0 TCe ECO-G da 100 CV abbinato al cambio manuale 5 marce.

Dacia Sandero Streetway

L'allestimento base Essential prevede prevede luci ad accensione automatica, cerchi in acciaio da 15", avviso urto frontale, cruise control, limitatore di velocità e divanetto posteriore abbattibile 1/3-2/3.

Prezzo di listino Rottamazione Euro 0-2 Rottamazione Euro 3 Rottamazione Euro 4 14.750 euro 11.750 euro 12.750 euro 13.250 euro

Dacia Sandero Stepway

Si tratta dell'allestimento con estetica ispirata al mondo dei crossover. Per il resto la Dacia Sandero Stepway non differisce dalla versione Streetway, nemmeno per quanto riguarda la motorizzazione GPL, disponibile a partire da 16.050 euro.

Dacia Sandero Stepway

Di serie sono previsti gli stessi contenuti della sorella, un giusto compromesso per riuscire a mantere il prezzo il più contenuto possibile senza dover rinunciare a ciò che davvero serve.

Prezzo di listino Rottamazione Euro 0-2 Rottamazione Euro 3 Rottamazione Euro 4 16.050 euro 13.050 euro 14.050 euro 14.550 euro

Mitsubishi Space Star

Una sorta di monovolume in sedicesimi che continua a credere nella motorizzazione a GPL. La Mitsubishi Space Star rientra nella lista dei modelli che beneficiano degli incentivi auto 2024, con prezzo di partenza fissato a 17.150. Il motore è un 1.0 tre cilindri aspirato da 71 CV con cambio manuale a 5 marce.

Mitsubishi Space Star

Di serie la Invite prevede cerchi in acciaio da 14", climatizzatore, computer di bordo, vernice metallizzata e cambio manuale.

Prezzo di listino Rottamazione Euro 0-2 Rottamazione Euro 3 Rottamazione Euro 4 17.150 euro 14.150 euro 15.150 euro 16.650 euro

EVO 3

La gamma EVO ancora non ha abbracciato l'elettrificazione, preferendo continuare a puntare sull'alimentazione GPL, disponibile sull'intera gamma. Si parte con la più economica EVO3 da 17.900 euro. Il motore è un 1.5 4 cilindri da 107 CV abbinato a un cambio manuale 5 marce.

EVO 3

Come da tradizione l'allestimento è full optional e comprende monitor centrale per l'infotainment, telecamera posteriore, sensori di parcheggio e climatizzatore automatico.

Prezzo di listino Rottamazione Euro 0-2 Rottamazione Euro 3 Rottamazione Euro 4 17.900 euro 14.90 euro 15.900 euro 16.400 euro

Dacia Jogger

La Dacia Jogger rappresenta l'unico modello (anche) 7 posti nella lista delle auto a GPL che beneficiano degli incentivi 2024. Il prezzo d'attacco di 18.100 euro si riferisce però alla versione 5 posti. Sotto il cofano si trova il 1.0 turbo 3 cilindri da 100 CV.

Dacia Jogger

La dotazione di serie conta su cerchi in acciaio da 15", luci full LED, cruise control, kit di riparazione pneumatici e schienale posteriore ribaltabile con schema 1/3-2/3.

Prezzo di listino Rottamazione Euro 0-2 Rottamazione Euro 3 Rottamazione Euro 4 18.100 euro 15.100 euro 16.100 euro 16.600 euro

Renault Clio

La Renault Clio GPL ha un prezzo di partenza di 18.750 euro, cui vanno tolti i contributi dell'ecobonus auto 2024. Il motore è lo stesso montato sulle Dacia (i brand fanno parte dello stesso Gruppo), vale a dire il 1.0 turbo tre cilindri 101 CV.

Renault Clio

Il prezzo si riferisce all'allestimento Evolution dotato di climatizzatore manuale, strumentazione digitale da 7", monitor centrale da 7" e sensori di parcheggio posteriori.

Prezzo di listino Rottamazione Euro 0-2 Rottamazione Euro 3 Rottamazione Euro 4 18.750 euro 15.750 euro 16.750 euro 17.250 euro

Dacia Duster

Anche con la nuova generazione la Dacia Duster mantiene la motorizzazione GPL, il solito 1.0 turbo da 100 CV con cambio manuale e trazione anteriore, offerto a partire da 19.700 euro.

Dacia Duster

Di serie l'allestimento Essential prevede cerchi in acciaio da 16", staffa per smartphone, sensori di parcheggio posteriori e climatizzatore manuale.

Prezzo di listino Rottamazione Euro 0-2 Rottamazione Euro 3 Rottamazione Euro 4 19.700 euro 16.700 euro 17.000 euro 18.200 euro

Hyundai i20

La Hyundai i20 a GPL ha un prezzo di partenza di 21.500 euro, relativi all'allestimento Connectline - l'unico disponibile - mosso dal 1.2 4 cilindri da 81 CV.

Hyundai i20

La dotazione di serie comprende cerchi in lega, cruise control, telecamera e sensori di parcheggio posteriori, climatizzatore e monitoraggio della corsia.

Prezzo di listino Rottamazione Euro 0-2 Rottamazione Euro 3 Rottamazione Euro 4 21.500 euro 18.500 euro 19.500 euro 20.000 euro

Renault Captur

Chiude la lista delle auto GPL che possono beneficiare degli incentivi 2024 la Renault Captur, rimasta fedele alla motorizzazione GPL - lo stesso 1.0 turbo da 100 CV della Clio - abbinato al cambio manuale e alla trazione anteriore.

Renault Captur

L'allestimento base Evolution offre di serie monitor centrale da 10,4", strumentazione digitale da 7", monitoraggio attenzione guidatore, frenata d'emergenza e telecamera di parcheggio.

Prezzo di listino Rottamazione Euro 0-2 Rottamazione Euro 3 Rottamazione Euro 4 23.350 euro 20.350 euro 21.350 euro 21.850 euro