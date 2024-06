Come si comportano alcune Case europee e giapponesi nel proporre offerte negli ultimi giorni di maggio? È una domanda interessante: i nuovi incentivi auto sono appena arrivati e ogni Casa adotta diverse politiche, ad esempio puntando sui modelli di maggiore successo, oppure sostenendo le auto elettriche. Queste ultime hanno registrato un boom di ordini, tanto da far terminare i fondi disponibili in 9 ore.

Le offerte con gli incentivi auto 2024

Iniziando dai marchi europei, troviamo gli Ecodays Ford che permettono di sommare incentivi statali e sconti della Casa. Un esempio è quanto proposto sulla Ford Puma Titanium 1.0 EcoBoost Hybrid 125 CV, che parte da 22.150 euro: con un anticipo di 3.750 euro, le rate sono 24 da 115,49 euro (TAN 0%, TAEG 1,57%), più la maxi rata finale di 16.018,50 euro. In pratica, l’incentivo per i clienti consiste nel raddoppio degli incentivi statali e nel finanziamento a tasso zero, rendendo più accessibile l'acquisto dei modelli ibridi.

Ford Puma (2020) Volkswagen ID.3

Il Gruppo Volkswagen si comporta in modo diverso a seconda del marchio, cominciando proprio con i veicoli elettrici firmati Volkswagen, proposti fino al termine di maggio con ribassi consistenti: ad esempio, la ID.3 Pro Edition Plus 58 kWh 204 CV è offerta da 41.990 a 34.118 euro, con anticipo di 4.900 euro e 23 rate da 178,99 euro (TAN 3,99%, TAEG 5,04%); la maxi rata è di 27.745,73 euro.

Punta invece sui modelli che rientrano nel livelli di emissioni previsti dal decreto statale il marchio Skoda, a cominciare dalla Fabia Young Edition che da 21.200 euro scende a 15.779,90 euro (TAN 2,49%, TAEG 3,78%); non è previsto anticipo, e la maxi rata è pari a 13.393,10 euro per un massimo di 30.000 km.

Altro esempio è sulla Skoda Octavia Wagon Selection 1.5 TSI m-HEV DSG: qui lo sconto è ancora più consistente, passando da 31.800 a 21.636 euro, sempre senza anticipo e con 35 rate da 199 euro (TAN 4,99%, TAEG 6,11%); qui la maxi rata è di 18.028,37 euro, per un limite di 45.000 km.

Skoda Fabia Skoda Octavia

Diverso è l’approccio di Seat, che non fornisce esempi specifici con ecoincentivi nei modelli non elettrici, mantenendo gli sconti della Casa.

Così come Ford, anche Renault raddoppia gli incentivi auto 2024, permettendo ad esempio l’acquisto di una Captur TCe 90 della serie pre-restyling a 17.150 euro, con anticipo di 1.050 euro e 36 rate da 120 euro (TAN 3,90%, TAEG 5,20%); la rata finale è pari a 13.573 euro, e la scadenza della promozione è prolungata fino al 3 giugno, ossia la data di inzio delle registrazioni nel portale nazionale.

Stesso periodo e medesimo approccio anche per Dacia, che estende l’offerta dell’ecobonus su molti modelli della gamma: ad esempio la Dacia Sandero Streetway ECO-G è offerta a 14.750 euro, versando un anticipo di 4.310 euro e pagando poi 36 rate da 79 euro (TAN 5,99%, TAEG 8,04%), più la maxi rata di 9.440 euro.

Dacia Sandero Streetway Toyota Yaris

Continua fino al 30 giugno, invece, l’offerta dell’altro marchio legato a Renault, Nissan: per il modello Qashqai N-Connecta e-POWER da 190CV, ad esempio, il prezzo di 40.280 euro scende a 31.280 euro, senza anticipo e con 24 rate da 220,99 euro (TAN 3,99%, TAEG 5,19%). La maxi rata finale è di 22.525 euro, per un massimo di 20.000 km. Ci sono anche offerte specifiche sui veicoli elettrici, che proseguiranno anche nei prossimi mesi.

Infine, Toyota, che ci ha abituati in quest’ultimo periodo a promozioni solo con il sostegno della Casa: fino al 30 giugno, la Toyota Yaris scende da 24.500 a 16.950 euro, e dopo l’anticipo di 4.280 euro si possono pagare 47 rate da 129 euro (TAN 5,99%; TAEG 7,73%), con rata finale di 9.747 euro. Anche la Toyota Yaris Cross parte da 22.150 euro anziché 28.650 euro, con anticipo di 5.000 euro e 47 rate da 159 euro (TAN 5,99%, TAEG 7,30%); la maxi rata finale ammonta a 13.844 euro, da pagare solo se si tiene l’auto.

Vantaggi

Le diverse politiche di promozione adottate dalle diverse Case scelte come esempio, vale a dire Ford, Volkswagen, Skoda, Renault, Dacia e le giapponesi Nissan e Toyota, mettono in risalto l'importanza degli incentivi statali per l'acquisto di veicoli a basse emissioni.

Le offerte includono sconti a volte molto sostanziosi, finanziamenti a tassi agevolati o a tasso zero, anticipo a volte non previsto, e rate mensili spesso inferiori ai 200 euro, favorendo la sostituzione di veicoli inquinanti con modelli più ecologici.

Svantaggi

Gli sconti maggiori sono condizionati alle modalità di erogazione del contributo, legato alle emissioni inquinanti, all’auto da rottamare e all’ISEE del cliente; inoltre su alcuni modelli gli incentivi statali finiranno presto.

In sintesi

Ford

Modello Nome Promozione Listino Listino scontato Servizi aggiuntivi Anticipo Rate TAN TAEG Maxi rata finale (VFG) Limite chilometrico e costo esubero Limitazioni e condizioni Puma Titanium 1.0 EcoBoost Hybrid 125 CV MY2023.75 ECODAYS FORD €22.150 €22.150 Contributo Ford Partner €3.750 24 rate da €115,49 0% 1,57% €16.018,5 20.000 km, €0,20/km Offerta valida fino al 31/05/2024, rottamazione di un veicolo immatricolato entro il 31/12/2013

Volkswagen

Modello Nome Promozione Listino Listino scontato Servizi aggiuntivi Anticipo Rate TAN TAEG Maxi rata finale (VFG) Limite chilometrico e costo esubero Limitazioni e condizioni Nuova ID.3 Pro Edition Plus 58 kWh 204 CV ECODAYS VOLKSWAGEN €41.990 €34.118 Garanzia extra time 2 anni o 80.000 km €4.900 23 rate da €178,99 3,99% 5,04% €27.745,73 20.000 km, €0,07/km Offerta valida fino al 31/05/2024, salvo esaurimento fondi statali.

Skoda

Modello Nome Promozione Listino Listino scontato Servizi aggiuntivi Anticipo Rate TAN TAEG Maxi rata finale (VFG) Limite chilometrico e costo esubero Limitazioni e condizioni Fabia Young Edition 1.0 MPI 80 CV Clever Value Skoda €21.200 €15.779,90 Extended Warranty da €280 €0 35 rate da €110 2,49% 3,78% €13.393,10 30.000 km, €0,07/km Offerta valida fino al 31/05/2024, salvo esaurimento fondi statali. Octavia Wagon Selection 1.5 TSI m-HEV DSG Clever Value Skoda €31.800 €21.636,00 Extended Warranty da €310 €0 35 rate da €199 4,99% 6,11% €18.028,37 45.000 km, €0,07/km Offerta valida fino al 31/05/2024, salvo esaurimento fondi statali.

Renault

Modello Nome Promozione Listino Listino scontato Servizi aggiuntivi Anticipo Rate TAN TAEG Maxi rata finale (VFG) Limite chilometrico e costo esubero Limitazioni e condizioni Captur Equilibre TCe 90 pre-restying RENAULT RADDOPPIA GLI INCENTIVI €23.050 €15.150 - €1.050 36 rate da €120 3,90% 5,20% €13.573 30.000 km, €0,10/km Offerta valida fino al 03/06/2024, salvo esaurimento fondi statali. Clio Evolution dCi 100 RENAULT RADDOPPIA GLI INCENTIVI €17.450 €15.450 - €1.450 36 rate da €99 3,90% 5,36% €12.000 30.000 km, €0,10/km Offerta valida fino al 03/06/2024, salvo esaurimento fondi statali. Twingo Equilibre SCe 65 RENAULT RADDOPPIA GLI INCENTIVI €15.350 €11.100 - €2.000 36 rate da €90 7,00% 9,50% €7.675 30.000 km, €0,10/km Offerta valida fino al 03/06/2024, salvo esaurimento fondi statali.

Dacia

Modello Nome Promozione Listino Listino scontato Servizi aggiuntivi Anticipo Rate TAN TAEG Maxi rata finale (VFG) Limite chilometrico e costo esubero Limitazioni e condizioni Sandero Streetway ECO-G DACIA SANDERO STREETWAY ECO-G €14.750 €12.750 - €4.310 36 rate da €79 5,99% 8,04% €9.440 30.000 km, €0,10/km Offerta valida fino al 03/06/2024, salvo esaurimento fondi statali.

Nissan

Modello Nome Promozione Listino Listino scontato Servizi aggiuntivi Anticipo Rate TAN TAEG Maxi rata finale (VFG) Limite chilometrico e costo esubero Limitazioni e condizioni Qashqai N-Connecta MY2 e-POWER 190CV E-POWER €40.280 €31.280 - €0 24 rate da €178,99 3,99% 5,04% €27.745,73 20.000 km, €0,07/km Offerta valida fino al 30/06/2024, salvo esaurimento fondi statali. Ariya Engage 2WD 63 kWh CROSSOVER 100% ELETTRICO €42.500 €27.400 GAP Insurance, Pack Service €4.000 24 rate da €221 3,99% 5,19% €22.525,00 20.000 km, €0,10/km Offerta valida fino al 30/06/2024, salvo esaurimento fondi statali. Leaf Acenta 40kWh ECOINCENTIVI €34.200 €18.450 Pack Service €0 12 rate da €27,08 0% 2,09% €18.126,00 10.000 km, €0,10/km Offerta valida fino al 30/06/2024, salvo esaurimento fondi statali.

Toyota

Modello Nome Promozione Listino Listino scontato Servizi aggiuntivi Anticipo Rate TAN TAEG Maxi rata finale (VFG) Limitazioni e condizioni Yaris Hybrid ECOINCENTIVI GAMMA TOYOTA €24.550 €16.950 - €4.280 47 rate da €129 5,99% 7,73% €9.747 Offerta valida fino al 30/06/2024, salvo esaurimento fondi statali. Yaris Cross Hybrid ECOINCENTIVI GAMMA TOYOTA €28.650 €22.150 - €5.000 47 rate da €159 5,99% 7,30% €13.844 Offerta valida fino al 30/06/2024, salvo esaurimento fondi statali.