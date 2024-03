L'elettrificazione sta prendendo sempre più spazio nei listini di tutte le Case auto, ma c'è chi ancora rimane affezionato al GPL, alimentazione che - a differenza del metano, fortemente penalizzato dall'impennata dei prezzi - resiste e continua a piacere agli italiani. Nei primi due mesi del 2024 ha rappresentato il 10,2% delle immatricolazioni, rimanendo stabile.

I brand che lo offrono non sono molti e spesso è abbinato a modelli di taglia medio/piccola (tranne qualche eccezione), specialmente con carrozzeria SUV. Di seguito la lista completa delle auto a GPL in vendita in Italia nel 2024.

GPL, cos'è, pro e contro

Prima di analizzare il listino però stiliamo una veloce lista dei pro e dei contro dell'alimentazione a GPL, acronimo di Gas di Petrolio Liquefatto, miscela di idrocarburi gassosi, principalmente composta da propano e butano.

I vantaggi del GPL sono:

Prezzo al litro nettamente inferiore rispetto a quello di benzina e diesel. Attualmente infatti si viaggia intorno a 0,723 euro a litro, meno della metà rispetto ai 1,85 di benzina e 1,81 del gasolio.

nettamente inferiore rispetto a quello di benzina e diesel. Attualmente infatti si viaggia intorno a 0,723 euro a litro, meno della metà rispetto ai 1,85 di benzina e 1,81 del gasolio. Minori emissioni . Il GPL infatti non emette zolfo, benzene e piombo, con CO2 inferiore del 15% circa rispetto agli altri carburanti. Alcuni modelli possono così accedere agli incentivi auto.

. Il GPL infatti non emette zolfo, benzene e piombo, con CO2 inferiore del 15% circa rispetto agli altri carburanti. Alcuni modelli possono così accedere agli incentivi auto. Possibilità di conversione per auto più vecchie

I contro del GPL sono:

Consumi più elevati . Il potere calorifero del GPL è minore rispetto a quello della benzina e viene richiesta quindi una quantità maggiore di carburante per muoversi.

. Il potere calorifero del GPL è minore rispetto a quello della benzina e viene richiesta quindi una quantità maggiore di carburante per muoversi. Manutenzione . Ogni 10 anni il serbatoio del GPL va sostituito, con costo che può arrivare a 500 euro circa, ai quali aggiungere le varie imposte di bollo

. Ogni 10 anni il serbatoio del GPL va sostituito, con costo che può arrivare a 500 euro circa, ai quali aggiungere le varie imposte di bollo Non si può parcheggiare ovunque . Se si guida un'auto a GPL che non rispetta la norma ECE/ONU R67-01 l'accesso ai parcheggi sotterranei è interdetto. Anche alcuni condomini possono vietare il parcheggio di auto a GPL.

. Se si guida un'auto a GPL che non rispetta la norma ECE/ONU R67-01 l'accesso ai parcheggi sotterranei è interdetto. Anche alcuni condomini possono vietare il parcheggio di auto a GPL. Meno spazio. La bombola del GPL viene posizionata sotto il vano di carico, rubando quindi volumetria nel bagagliaio.

Auto a GPL, i modelli in vendita

Come detto le auto a GPL in vendita in Italia nel 2024 hanno dimensioni da segmento B e C, con alcuni modelli che superano però i 4,6 metri. La stragrande maggioranza sono SUV, come vuole il mercato, non mancano però varie citycar.

Dacia a GPL, tutti i modelli

Dacia è uno dei brand a credere maggiormente nel GPL e ogni suo modello è in vendita anche con questo tipo di alimentazione, destinata a rimanere anche con l'ingresso dell'elettrificazione. Tanto che anche la nuova Duster, abbandonato il diesel, lo mantiene a listino. I prezzi della Dacia a GPL partono dai 14.750 euro della Sandero Streetway.

Modello Motore Potenza Coppia Consumi Prezzo Dacia Duster (2022) 1.0 3 cilindri 101 CV 170 Nm 7,8 lt/100 km 18.500 euro Dacia Duster (2024) 1.0 3 cilindri 101 CV 170 Nm n.d. 19.700 euro Dacia Jogger 1.0 3 cilindri 101 CV 170 Nm 7,6 lt/100 km 17.800 euro Dacia Sandero Streetway 1.0 3 cilindri 101 CV 170 Nm 6,7 lt/100 km 14.750 euro Dacia Sandero Stepway 1.0 3 cilindri 101 CV 170 Nm 6,7 lt/100 km 16.050 euro

Dacia Duster (2024) Dacia Jogger

DFSK a GPL, tutti i modelli

Il brand cinese appartenente al Gruppo Dongfeng ha in listino tre modelli, tutti SUV, alimentati a GPL, con prezzo di partenza a 19.788 euro.

Modello Motore Potenza Coppia Consumi Prezzo DFSK Glory 500 1.5 4 cilindri 81 CV 116 Nm n.d. 19.788 euro DFSK Glory 580 1.5 4 cilindri 150 CV 220 Nm n.d. 28.788 euro DFSK Glory iX5 1.5 4 cilindri 150 CV 220 Nm n.d. 31.788 euro

DR a GPL, tutti i modelli

Anche DR punta da sempre molto sul GPL, tanto a offrirlo sull'intera gamma, eccezion fatta per la DR 1.0 EV, solo elettrica. Il modello meno caro è la DR 3.0, a partire da 20.400 euro.

Modello Motore Potenza Coppia Consumi Prezzo DR 3.0 1.5 4 cilindri 114 CV 131 Nm 9,3 lt/100 km 20.400 euro DR 4.0 1.5 3 cilindri 114 CV 131 Nm 9,8 lt/100 km 21.400 euro DR 5.0 1.5 4 cilindri 114 CV 131 Nm 9,8 lt/100 km 23.400 euro DR 6.0 1.5 4 cilindri 150 CV 195 Nm 9,6 lt/100 km 29.900 euro DR 7.0 1.5 4 cilindri 154 CV 195 Nm 9,9 lt/100 km 34.400 euro

DR 3.0 DR 5.0

EMC a GPL, tutti i modelli

Lo storico importatore di Great Wall - Eurasia Motor Company - ha creato il proprio marchio e il modello di debutto è il SUV compatto Wave3, disponibile unicamente in versione bifuel benzina/GPL, con prezzi a partire da 22.000 euro.

Modello Motore Potenza Coppia Consumi Prezzo EMC Wave3 1.5 4 cilindri 113 CV 140 Nm 9,2 lt/100 km 22.000 euro

EMC Wave3

EVO a GPL, tutti i modelli

Brand appartenente al Gruppo DR, anche Evo offre il GPL su tutti i propri modelli, con prezzo di partenza fissato a 18.400 euro per la Evo 3.

Modello Motore Potenza Coppia Consumi Prezzo Evo 3 1.5 4 cilindri 107 CV 138 Nm 6,7 lt/100 km 18.400 euro Evo 4 1.5 4 cilindri 106 CV 140 Nm 9,9 lt/100 km 20.400 euro Evo 5 1.5 4 cilindri 120 CV 211 Nm 9,2 lt/100 km 21.400 euro Evo 7 1.5 4 cilindri 162 CV 260 Nm 9,4 lt/100 km 31.900 euro

Evo 3 Evo 4

Hyundai a GPL, tutti i modelli

Nonostante elettrificazione ed elettrico sempre più presenti sulla propria gamma Hyundai mantiene l'offerta a GPL, disponibile per 3 soli modelli, con prezzi a partire da 18.850 euro.

Modello Motore Potenza Coppia Consumi Prezzo Hyundai Bayon 1.2 4 cilindri 81 CV 109 Nm 6,9 lt/100 km 21.100 euro Hyundai i10 1.0 3 cilindri 67 CV 96 Nm 5,5 lt/100 km 18.850 euro Hyundai i20 1.2 4 cilindri 81 CV 109 Nm 6,6 lt/100 km 21.500 euro

Hyundai i10 Hyundai Bayon (2022)

KGM a GPL, tutti i modelli

Il cambio di nome da SsangYong a Kg Mobility sta modificando la gamma della Casa coreana, che a listino offre unicamente la Korando a GPL, con prezzo d'attacco a 28.190 euro.

Modello Motore Potenza Coppia Consumi Prezzo KGM Korando 1.5 4 cilindri 163 CV 280 Nm 7,6 lt/100 km 28.190 euro

Kia a GPL, tutti i modelli

Come Hyundai anche Kia mantiene motorizzazioni a GPL a listino, mentre vira in maniera sempre più decisa verso l'elettrico. Tra i quattro modelli disponibili il più economico parte da 17.350 euro.

Modello Motore Potenza Coppia Consumi Prezzo Kia Picanto 1.0 3 cilindri 65 CV 100 Nm 6,6 lt/100 km 17.350 euro Kia Sportage 1.6 4 cilindri 150 CV 255 Nm 6,7 lt/100 km 32.400 euro Kia Stonic 1.2 4 cilindri 82 CV 108 Nm 7,7 lt/100 km 21.550 euro Kia XCeed 1.0 3 cilindri 117 CV 170 Nm 8,1 lt/100 km 27.500 euro

Kia Picanto (2020) Kia XCeed (2023)

Lancia a GPL, tutti i modelli

Ormai prossima alla pensione l'attuale Lancia Ypsilon è disponibile anche a GPL, con prezzo di partenza a 20.900 euro.

Modello Motore Potenza Coppia Consumi Prezzo Lancia Ypsilon 1.2 4 cilindri 69 CV 99 Nm 7,4 lt/100 km 20.900 euro

Mahindra a GPL, tutti i modelli

Un solo modello a listino per Mahindra, il city crossover KUV100, disponibile anche con motorizzazione GPL e prezzi da 17.395 euro.

Modello Motore Potenza Coppia Consumi Prezzo Mahindra KUV100 1.2 3 cilindri 85 CV 114 Nm 7,9 lt/100 km 17.395 euro

Mitsubishi a GPL, tutti i modelli

Il GPL nella gamma Mitsubishi è rappresentato unicamente dalla Space Star, il piccolo monovolume da 17.150 euro.

Modello Motore Potenza Coppia Consumi Prezzo Mitsubishi Space Star 1.2 3 cilindri 71 CV 102 Nm 4,9 lt/100 km 17.150 euro

Renault a GPL, tutti i modelli

Come altri brand nell'elenco Renault si sta spostando sempre più su motorizzazioni puramente elettriche o ibride, ma per le proprie bestseller Clio e Captur mantiene la motorizzazione a GPL, sempre molto apprezzata dalla clientela. I prezzi partono da 23.050 euro.

Modello Motore Potenza Coppia Consumi Prezzo Renault Captur 1.0 3 cilindri 101 CV 160 Nm 7,7 23.050 euro Renault Clio 1.0 3 cilindri 101 CV 160 Nm 7 lt/100 km 18.750 euro

Renault Clio 2023 Renault Captur

Sportequipe a GPL, tutti i modelli

Il brand più sportivo del Gruppo DR conferma la natura bifuel degli altri marchi, offrendo il GPL sull'intera gamma. Compresa la Sportequipe 8, SUV plug-in che nel corso del 2024 integrerà anche la versione a GPL unita al powertrain "alla spina". I prezzi delle Sportequipe a GPL partono da 38.000 euro.

Modello Motore Potenza Coppia Consumi Prezzo Sportequipe 5 1.5 4 cilindri 150 CV 195 Nm 9,6 lt/100 km 38.000 euro Sportequipe 6 1.5 4 cilindri 150 CV 195 Nm 9,6 lt/100 km 40.000 euro Sportequipe 7 1.5 4 cilindri 154 CV 210 Nm 9,9 lt/100 km 42.000 euro