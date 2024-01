Le auto a GPL rappresentano ormai una nicchia di mercato ma continuano comunque a dire la loro nelle vendite. Nel 2023 hanno infatti rappresentato il 9% delle immatricolazioni, giusto per fare un paragone si tratta del doppio rispetto alle plug-in. Il perché è presto detto: listini particolarmente bassi e soprattutto prezzi concorrenziali quando si tratta di fare il pieno. Mediamente si pagano infatti 0,717 euro al litro.

Modelli che rientrano nella terza fascia degli incentivi auto 2024, quella per emissioni di CO2 comprese tra 61 e 135 g/km, beneficiando quindi di uno sconto di 2.000 in caso di rottamazione di una vecchia auto Euro 0 - Euro 4. Vediamo ora le 10 auto GPL più economiche da comprare con gli incentivi.

Dacia Sandero

L'auto GPL più economica da comprare con gli incentivi è la Dacia Sandero, forte di un listino che attacca a 14.750 e che grazie agli incentivi scende a 12.750 euro. Prezzo riferito alla Dacia Sandero Streetway 1.0 TCe ECO-G Essential con il 1.0 turbo da 100 CV abbinato al cambio manuale 5 marce. I dati dichiarati dicono che il consumo di GPL è pari a 6,7 l/100 km con emissioni di 118 g/km.

Dacia Sandero Streetway

Di serie l'allestimento prevede luci ad accensione automatica, cerchi in acciaio da 15", avviso urto frontale, cruise control, limitatore di velocità e divanetto posteriore abbattibile 1/3-2/3.

Mitsubishi Space Star

La piccola monovolume giapponese continua a credere nella motorizzazione a GPL e in allestimento Invite la Mitsubishi Space Star bifuel ha un prezzo di 17.150 euro, ai quali togliere naturalmente i 2.000 euro di incentivi. A muoverla ci pensa un 1.0 tre cilindri aspirato da 71 CV con cambio manuale a 5 marce, con consumi di 6,1 l/100 km e 112 g/km di CO2 emessa.

Mitsubishi Space Star

Di serie la Invite prevede cerchi in acciaio da 14", climatizzatore, computer di bordo, vernice metallizzata e cambio manuale.

Kia Picanto

Anche la Kia Picanto rientra nella lista delle auto GPL più economiche da comprare con gli incentivi 2024, passando dai 17.350 euro di listino a 15.350 grazie all'ecobonus. Il motore è un piccolo 1.0 tre cilindri aspirato da 65 CV abbinato a cambio manuale e trazione anteriore. I dati ufficiali dichiarano 6,6 l ogni 100 km per quanto riguarda i consumi e 106 g/km di CO2 emessa.

Kia Picanto 2023

L'allestimento base Urban offre cerchi in acciaio da 14", chiusura centralizzata, climatizzatore manuale, sedile guida regolabile in altezza, radio DAB con monitor da 3,8", divanetto posteriore frazionabile 60/40 e omologazione 5 posti.

Dacia Jogger

La Dacia Jogger è la più grande e capiente tra le auto a GPL da comprare con gli incentivi 2024, con 4,55 litri di lunghezza, abitacolo fino a 7 posti e 708 litri di bagagliaio (in configurazione 5 posti). Il prezzo dell'allestimento Essential è di 17.800 (15.800 con incentivi) con motore 1.0 turbo da 101 CV che dichiara un consumo medio di 7,6 litri ogni 100 km e 118 g/km di CO2.

Dacia Jogger

La dotazione di serie conta su cerchi in acciaio da 15", luci full LED, cruise control, kit di riparazione pneumatici e schienale posteriore ribaltabile con schema 1/3-2/3.

Dacia Duster

Non si tratta della nuova Dacia Duster 2024 ma del modello precedente, ancora in commercio e prossimo alla pensione. Il prezzo base della versione GPL, mossa dallo stesso motore della Jogger, è di 18.500 euro per la Essential a trazione anteriore, che diventano 16.500 con gli incentivi. I consumi sono di 7,8 litri ogni 100 km e le emissioni di 126 g/km.

Dacia Duster

Cerchi in acciaio da 16", barre sul tetto, climatizzatore manuale, cruise control, radio bluetooth e sensori di parcheggio posteriori fanno parte delle dotazioni di serie.

Renault Clio

Grazie agli incentivi auto 2024 il prezzo della Renault Clio a GPL con il 1.0 turbo tre cilindri 101 CV passa da 18.750 a 16.750 euro, a patto naturalmente di rottamare un vecchio modello con classe di emissioni compresa tra Euro 0 ed Euro 0. A livello di consumi il dichiarato medio è 7 litri ogni 100 km con 108 g/km di CO2.

Renault Clio

Il prezzo si riferisce all'allestimento Evolution dotato di climatizzatore manuale, strumentazione digitale da 7", monitor centrale da 7" e sensori di parcheggio posteriori.

Hyundai i10

Tra le Case che continuano a credere ancora nel GPL c'è anche Hyundai che entra in lista con la i10 1.0 da 67 CV, trazione anteriore e cambio manuale 5 marce, lo stesso schema della "cugina" Kia Picanto. Nell'allestimento Connectline il prezzo è di 18.850 euro, 16.850 con gli incentivi auto 2024.

Hyundai i10

La dotazione di serie comprende cerchi in lega da 15", luci diurne a LED, climatizzatore manuale, cruise control, mantenitore di corsia, monitor centrale da 8” e sedile posteriore abbattibile 60:40.

EVO 3

La gamma EVO ancora non ha abbracciato l'elettrificazione, preferendo continuare a puntare sull'alimentazione GPL, disponibile sull'intera gamma. Si parte con la più economica EVO3 da 18.900 euro. Sottrratti i 2.000 di incentivi si arriva a 17.900. Il motore è un 1.5 4 cilindri da 107 CV con consumo medio di 8,4 litri ogni 100 Km ed emissioni di CO2 al limite per beneficiare dell'ecobonus: 135 g/km.

EVO3

Come da tradizione l'allestimento è full optional e comprende monitor centrale per l'infotainment, telecamera posteriore, sensori di parcheggio e climatizzatore automatico.

Lancia Ypsilon

In attesa della nuova generazione - in arrivo a febbraio - e il conseguente passaggio all'elettrico, al quale si unirà la motorizzazione mild hybrid derivata da Jeep Avenger, Fiat 600 e altri modelli Stellantis, la Lancia Ypsilon GPL continua a essere una delle auto GPL più economiche da acquistare con gli incentivi 2024. Il prezzo base è di 20.900 per la 1.2 GPL Ecochic da 69 CV - 7,4 litri ogni 100 km - 18.900 con l'ecobonus.

Lancia Ypsilon

Di serie ci sono cerchi in lega da 15", sensori di parcheggio posteriori, telecamera posteriore, monitor centrale da 7" e caricatore wireless per lo smartphone.

Hyundai Bayon

Chiude la lista delle 10 auto GPL più economiche da comprare con gli incentivi 2024 la Hyundai Bayon (appena rinnovata con un restyling del quale ancora non si conoscono i prezzi) che nella versione 1.2 Gpl XTech costa 21.100 euro, 19.100 con lo sconto statale. Consumi ed emissioni dichiarati sono rispettivamente di 6,9 litri ogni 100 km e 111 g/km.

Hyundai Bayon

La XTech prevede di serie cerchi in acciaio da 15, climatizzatore manuale, cruise control, mantenimento della corsia e frenata automatica d'emergenza.