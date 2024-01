La nuova Lancia Ypsilon è in dirittura d'arrivo. Lo dimostra questa foto sfuggita durante uno shooting video e foto tra le vie di Milano del modello che dovrebbe essere presentato il prossimo 14 febbraio riportate dall'Ansa tramite il proprio sito e i propri canali social.

Dopo le foto leak in cui la Ypsilon in prova è stata ripescata in un fiume vicino Sochaux, ecco dunque un nuovo avvistamento per un progetto che dovrà ridare lustro e slancio a un marchio glorioso sì, ma che vive oggi delle vendite in Italia di un modello nato nel 2011.

Lancia Ypsilon 2024: il posteriore si svela

Dopo aver visto da alcune foto teasing il frontale, ora dunque si può notare maggiormente il posteriore grazie a questa foto accidentalmente svelata.

Un posteriore che, da quanto mostrato, nota un andamento - in termini di design - decisamente spiovente. Scorgendo il tre quarti all'altezza del montante si può notare l'apertura della maniglia, con il logo lancia. La zona del lunotto e del bagagliaio invece ricorda - con le giuste e debite proporzioni - la Lancia Stratos. Logo per intero, e zona del bagagliaio sfaccettato sono ulteriori elementi, così come i lettering della "Ypsilon".

Lancia Ypsilon 2024: cosa sappiamo

La foto rivelata dall'Ansa svela molto del posteriore ma conferma - non che fosse una sorpresa - proporzioni palesemente simili a quanto avevamo mostrato nel nostro render, ma anche quanto già visto su Opel Corsa o Peugeot 208, considerando la piattaforma CMP del gruppo Stellantis per le proprie BEV con pacco batteria da 54 kWh nominali e trazione all'anteriore, sincrono a magneti permanenti.

Questo per quanto riguarda la versione elettrica - la prima che farà il proprio debutto - mentre per quanto riguarda la versione ibrida, la Ypsilon sarà dotata di motori mild hybrid (il 1.2 da 136 CV).

Nel 2025 poi, al netto di future conferme o smentite, dovrebbe arrivare anche una versione HF integrale, una variante elettrica da 240 CV con uno 0-100 km/h in 5,8 secondi. Sarà comunque interessante tenere d'occhio queste informazioni, considerando i rumors secondo cui Lancia vorrebbe riaffacciarsi all'interno del mondo dei Rally, magari con una Rally2.

Quel che è confermato invece, è che la nuova Lancia Ypsilon sarà prodotta all'interno dello stabilimento Stellantis di Saragozza.

Lancia Ypsilon 2024: l'infotainment

A fine 2023, Lancia ha svelato anche quello che sarà il sistema infotainemnt chiamato S.A.L.A, che offrirà un sistema di comandi vocali evoluti, sulla falsariga di quanto mostrato già da altre case auto, tramite parola di comando. Secondo quanto raccolto, si potranno controllare l'audio, il clima e l'illuminazione interna.

Verosimilmente anche il sistema di navigazione. Resta da capire se ci saranno in merito aggiornamenti Over the air, ma soprattutto se ci sarà l'integrazione futura con l'IA.