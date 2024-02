La Lancia Ypsilon rappresenta molto più di un “nuovo modello” perché con la Casa sta per vivere un nuovo inizio in Italia e in Europa. L’auto è cambiata crescendo nelle dimensioni, per contenuti tecnologici e nel prezzo. Ed è diventata anche elettrica.

Se siete clienti della vecchia Ypsilon farete fatica "riconoscerla" perché è effettivamente tutta un’altra macchina. E basta un dato per capire quanto sia stata alzata l’asticella: la versione top di gamma CASSINA che vedete nelle immagini di questa pagina, costa poco meno di 40 mila euro. Vero è che sarà affiancata da versioni benzina mild hybrid meno costose, ma comunque i prezzi la posizionano come una compatta “premium” a tutti gli effetti.

Vediamo cosa significa e come si è trasformata l'auto che vedremo nelle concessionarie italiane a maggio.

Lancia Ypsilon 2024, gli esterni

Il rivoluzione è innanzitutto stilistica. La nuove dimensioni (oltre 4 metri di lunghezza) e la carrozzeria hatchback hanno completamente cambiato le sembianze della Lancia Ypsilon 2024, tradizionalmente intesa come citycar a forma di "ovetto".

Le proporzioni ora sono quelle da auto compatta di segmento B (leggi Peugeot 208, Renault Clio ecc.) ma è interessante soffermarsi sul design caratterizzato da alcuni stilemi che rivoluzionano l'identità del marchio.

Davanti, tanto per cominciare, sparisce la calandra Lancia ora reinterpretata da un gioco di fasci LED che riproducono la forma di un calice (quello da cocktail, non da vino! - ndr). Lo scudetto sparisce, o meglio è stato trasferito sui montanti posteriori, mentre il nome LANCIA ora campeggia per esteso con una scritta intagliata al laser e incastonata sul cofano.

La nuova calandra a "calice" luminoso Il fanale posteriore circola ispirato alla Lancia Stratos

Ancora più interessante è il posteriore ispirato dichiaratamente alla mitica Stratos dove tornano due fanali circolari che conferiscono una bella personalità all'auto, grazie anche al gioco di colori creato dalla parte superiore del portellone e quindi del tetto nero lucido a contrasto con la carrozzeria.

La versione limitata CASSINA punta tutto sull'eleganza da cui il classico colore blu Lancia scelto per questo esemplare, ma i fondamentali estetici per creare una bella variante sportiva (leggi HF) ci sono tutti...

Lancia Ypsilon 2024: le dimensioni

Dimensioni Lancia Ypsilon 2024 Lunghezza 4,08 m Larghezza 1,76 m Altezza 1,44 m Passo 2,54 m Capacità bagaglio 310-340 litri

Lancia Ypsilon 2024, gli interni e la tecnologia

Questo slancio avanguardista per il design degli esterni dentro viene declinato con forme geometriche che animano la plancia della Lancia Ypsilon 2024. La strumentazione è stata caratterizzata con un interessante gioco di sbalzi impreziositi da rivestimenti in tessuto.

Gli schermi digitali sono due e misurano oltre 10 pollici ciascuno: quello dietro al volante dedicato al guidatore e quello centrale da cui si governa l'infotainment che è stato soprannominato S.A.L.A. con un gioco di parole che evoca, appunto, il concetto di "salotto all'italiana". Ed è qui che entra il gioco la collaborazione con CASSINA, un noto brand di arredamento che ha disegnato il tavolino centrale con questa particolare forma circolare. Lo chiamano anche "coffee table", sottintendendo lo sfruttamento dello stesso quando l'auto è ferma, magari in attesa della ricarica. La parte frontale del tavolino è rivestita in pelle cucita a mano. Quella retrostante invece ospita il vano per la ricarica a induzione dello smarphone. Smartphone che si collega alla strumentazione anche senza fili e consente di utilizzare Apple CarPlay o Android Auto.

Ma il vero effetto "salotto" lo fanno ovviamente i sedili che in questa versione CASSINA sono rivestiti in un particolare tessuto in velluto blu con trama a "cannelloni" che ricorda lo storico panno Lancia. Dei sedili chi vi scrive ha apprezzato anche l'imbottitura sostenuta, non comune in questa categoria di auto.

L'abitabilità è una diretta conseguenze della nuove dimensioni: due adulti hanno uno spazio in linea con quello di altre concorrenti di questa categoria costruiti su una piattaforma tradizionale. Fra i due sedili, per intenderci, c'è il tunnel che ruba un po' di spazio. Nella media la capacità di carico del bagagliaio che si riduce di qualche litro sulla versione elettrica per la quale non è previsto alcun frunk (il bagaglio anteriore).

Lancia Ypsilon 2024, i motori

La nuova Lancia Ypsilon CASSINA, in quanto versione top di gamma, sarà commercializzata in serie limitata (gli esemplari numerati saranno 1906) è unicamente con trazione elettrica. Il motore, così come la piattaforma STLA small su cui è stata costruita l'auto, è quella di altri modelli del gruppo Stellantis (leggi Peugeot 208, Opel Corsa ecc.) da cui vengono ereditate pari pari le specifiche tecniche: 156 CV di potenza, 51 kWh di capacità per la batteria e 403 km di autonomia dichiarata in ciclo di omologazione.

Sono previste anche motorizzazioni benzina con tecnologia mild hybrid a 48V con potenze di 100 e 136 CV, ma le schede tecniche non sono state ancora ufficializzate.

Lancia Ypsilon Edizione Limitata Cassina (2024)

Motore Potenza Trazione Lancia Ypsilon CASSINA Elettrico 156 CV (260 Nm di coppia) Anteriore Lancia Ypsilon benzina Benzina mild hybrid 48V da 100 a 136 CV Anteriore Durante la presentazione del 14 febbraio è stata anche annunciata la Ypsilon HF. Arriverà l'anno prossimo, sarà un pochino più larga (5 cm in più) e già promette un tempo di scatto da zero a 100 km/h in 5,8”. Al momento non ci sono altre informazioni, ma possiamo mostrarvi la prima foto teaser ufficiale.

Nuova Lancia Ypsilon HF, il teaser

Lancia Ypsilon 2024, i prezzi e gli allestimenti

La commercializzazione della Lancia Ypsilon partirà nel mese di maggio in Italia e a seguire in altri paesi europei, nell'ordine: Belgio, Olanda, Francia e Spagna e solo a seguire Germania e UK.

L'unico prezzo della Lancia Ypsilon 2024 comunicato al momento è quello della serie limitata CASSINA, pari a 39.500 euro che in quanto configurazione top di gamma viene offerta con un equipaggiamento full optional che comprendono tutti gli ADAS funzionali ad un assistenza alla guida di livello 2 (Traffic Jam, adaptive cruise control, lane centering ecc.) e un sistema di telecamere con visione a 180°.

Per le versioni con motore benzina mild hybrid che saranno disponibili sempre a maggio, possiamo ipotizzare un prezzo di partenza di circa 29.000 euro.