Anche se manca ancora del tempo al debutto ufficiale, Lancia sta gradualmente rilasciando alcune informazioni ufficiali riguardo la sua nuova ammiraglia.

Fino a oggi ciò che sapevamo con certezza riguardava la fabbrica - quella di Melfi, dove verranno prodotti altri 4 modelli del Gruppo Stellantis, - il nome, con il ritorno della Lancia Gamma e la piattaforma utilizzata, la STLA Medium. Si preannuncia quindi un'autonomia di circa 700 km.

Ora arrivano nuovi dettagli ufficiali: le dimensioni della nuova Lancia Gamma e lo stile della carrozzeria.

Grande, spaziosa e lussuosa

La nuova ammiraglia Lancia sarà lunga 4,70 metri - come una BMW Serie 3 per intenderci - e avrà carrozzeria da fastback, ricalcando quanto visto (per rimanere in casa Stellantis) sulla Citroen C5-X. Non una classica berlina quindi, ma una sorta di grossa coupé con coda accennata a portellone, per accedere in maniera più semplice e agile al bagagliaio.

Lancia Pu+Ra HPE concept

Abbiamo così la conferma di quanto già si mormorava già da tempo. È ancora presto per sapere come la nuova Lancia Gamma si caratterizzerà nei dettagli, anche se alcuni elementi verranno ripresi dalla concept Pu+Ra HPE, a partire dal frontale con illuminazione a calice, omaggio alle Lancia del passato.

Interni italiani

Dal prototipo presentato qualche tempo fa la nuova ammiraglia Lancia dovrebbe riprendere anche gli interni. Non bisogna aspettarsi poltrone così particolari ma l'ambizione è quella di ricreare un salotto, ma su ruote. Comfort e cura per il dettaglio di alto livello, come impone l'appartenenza all'universo premium di Stellantis, assieme a DS e Alfa Romeo.

Tra le dotazioni non dovrebbero mancare dei rivestimenti studiati appositamente, una console centrale a mobiletto e un sistema di infotainment evoluto.

Lancia Pu+Ra HPE, gli interni

Sempre a Melfi verranno prodotte anche le controparti firmate DS e Opel della Gamma, assieme a un SUV sempre marchiato DS e alla nuova generazione della Jeep Compass. Tutti modelli basati sulla piattaforma STLA Medium, nata per ospitare sia powertrain elettrici sia unità termiche.

Un netto cambio di passo per lo stabilimento campano, attualmente impegnato nella produzione di Fiat 500X e Jeep Renegade. Modelli di successo che permettono alle linee di avere piena operatività. Cosa che fastback premium e 100% elettriche non sono, almeno allo stato attuale, non possono certo garantire.