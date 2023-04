Ci stiamo avvicinando alla presentazione della nuova Lancia Ypsilon, previsto per il 2024. Il primo modello completamente nuovo della Casa da anni, al quale seguiranno l'ammiraglia nel 2026 e la nuova Delta nel 2028. Ma come saranno? La risposta c'è e si chiama Lancia Pu+Ra HPE, la nuova concept il cui compito è proprio quello di mostrare lo stile che caratterizzera la nuova gamma della Casa.

Si tratta della prima concept di Lancia da 20 anni a questa parte: l'ultima era stata la Fulvia Coupé del 2003, rimasta poi lettera morta, con grande disappunto degli appassionati. Ora la storia è diversa: c'è un piano ben definito.

Una per tutte

Ora, andiamo con ordine. Prima di tutto: no, la forte somiglianza della Pu+Ra HPE con la Stratos non vuole fare da anticipazione del ritorno della mitica coupé sportiva. L'intento della concept infatti non è quello di mostrare come sarà un modello ben definito, ma di dare un primo sguardo alla direzione di stile e design delle Lancia dei prossimi 10 anni.

Lancia Pu+Ra HPE, il frontale

Si va quindi ben al di là della Delta, guardando al 2033 e a tutto quello che verrà dopo la nuova generazione della compatta. Se poi volete potete incrociare le dita e sperare che la Pu+Ra possa davvero diventare di serie.

Ma torniamo a noi. O meglio, a lei. Lunga circa 4,4 metri - esattamente a metà tra i 4 metri circa della nuova Ypsilon e i 4,8 della futura ammiraglia. A ribadire come qui dentro ci sia una sorta di Summa Theologiae di ciò che sarà. A partire dal frontale.

Lancia Pu+Ra HPE, il posteriore

Qui infatti prende vita, come avevamo già visto sulla Pu+Ra Zero a novembre 2022, il classico calice Lancia, reso ora da una sottile firma luminosa a LED, discreta ma di impatto. Un modo per riconoscere al volo l'appartenenza all'universo Lancia. E non solo: l'illuminazione frontale infatti farà anche da indicatore di carica per le batterie. Sappiamo già da tempo infatti che il futuro di Lancia sarà elettrico e la stessa sigla HPE è qui a ricordarcelo. Ripresa dalla Beta degli anni '70, dove stava a significare High Performance Estate, oggi sta per High Performance Electric.

Lancia Pu+Ra HPE, la fiancata

Un frontale importante composto da poche linee, per una geometria senza fronzoli che accompagna il resto della carrozzeria, dove ai segmenti dritti si uniscono anche forme circolari, a illuminarsi al posteriore dove danno vita a gruppi ottici minimal che sostengono l'alettone. Al centro il nuovo lettering Lancia tridimensionale.

Il risultato complessivo è - lasciatemelo dire - affascinante. Sia perché dice quanto siamo vicini a una nuova Lancia, sia perché (per una volta) non siamo davanti a un SUV. E anche se la Pu+Ra HPE non si farà, trovarsi davanti a forme così sinuose e aerodinamiche amplifica la sensazione di novità. Forme eleganti e sportive, in ossequio al nome Pu+Ra: purezza e radicalità.

Accomodatevi in salotto

La storia di Lancia è stata scritta non sol per le forme della carrozzeria ma anche per l'eleganza degli interni, spesso capaci di anticipare i tempi. Sia come stile sia come materiali. Lo stesso avviene nella Pu+Ra HPE che, grazie anche alla piattaforma elettrica, sfrutta al meglio lo spazio creando un vero salotto.

Lancia Pu+Ra HPE, gli interni

Nonostante la carrozzeria da coupé infatti dentro si sta comodi, sia perché c'è tanta "aria", sia perché ci si accomoda su vere e proprie poltrone. Un arredamento firmato Cassina, eccellenza italiana, con il giallo ocra dei sedili anteriori ripreso dalle Lancia del passato.

Anche all'interno della concept Lancia ritornano le linee semplici della carrozzeria, con forme circolari a dare vita ai "tavolini" anteriore e posteriore e allo scenografico schermo del sistema di infotainment, animato dall'interfaccia S.A.L.A., acronimo di Sound, Air, Light e Augmented.

Un centro di controllo da gestire o tramite un trackpad sul tavolino anteriore o tramite comandi vocali naturali, per trasformare l'ambiente grazie a luci e suoni creati su misura. Luci che attraversano superfici e nella parte posteriore si alternano con listelli di legno riciclato, creando un effetto veneziana di grande effetto.

Lancia Pu+Ra HPE, i sedili anteriori

Effetto wow assicurato, futuristico e pronto a sbarcare sulle prossime Lancia , con tutte le modifiche del caso, per poi evolversi assieme ai modelli futuri.

Una visione tecnologica che guarda anche alla sostenibilità: l'obiettivo di Lancia è quello di avere interni composti al 50% da materiali ecosostenibili. Percentuale che sulla Pu+Ra HPE arriva al 70 grazie, tra le altre cose, a lana naturale per i tappetini e al Marm\More sulle portiere. Si tratta di un materiale ottenuto tramite la fusione di polvere di marmo e tessuto riciclato, con un effetto al tatto simile al velluto.

Lancia Pu+Ra HPE, la plancia con il sistema S.A.L.A.

Visione elettrica

Il fulcro della Lancia Pu+Ra HPE è quindi lo stile e non si parla quindi di meccanica, motori o altro. Sappiamo solo che è elettrica, come (anche) elettrica sarà la Ypsilon, mentre ammiraglia e Delta saranno solo a batterie. L'obiettivo è quello di arrivare ad avere un'autonomia di 700 km e ricariche veloci. Ma questa è un'altra storia.