Lancia anticipa oggi il volto delle prossime Ypsilon, Delta e "Aurelia", ma lo fa senza svelare davvero le forme delle tre nuove auto dello storico marchio italiano che arriveranno tra il 2024 e il 2028 e mostrando in anteprima il nuovo logo.

Per presentare il futuro della Casa l'ad Luca Napolitano svela nello storico scenario della Reggia di Venaria (TO) il concept Lancia Pu+Ra Zero, che non è un'auto, ma una scultura, un "manifesto tridimensionale" pensato proprio per ispirare lo stile di Lancia "per i prossimi 100 anni".

Pu+Ra Zero, la scultura con tre nuove Lancia dentro

Un compito importantissimo, quindi, per questo concept che contiene già al suo interno alcuni dettagli stilistici che saranno appunto utilizzati sulle versioni di produzione dei tre modelli della rinascita: Ypsilon, Delta (i nomi sono ufficiali) e la nuova ammiraglia che non ha ancora un nome, ma potrebbe chiamarsi Lancia Aurelia.

Lancia Pu+Ra Zero

Non aspettatevi però di vedere oggi nella Lancia Pu+Ra Zero la sagoma definitiva della Lancia Ypsilon del 2024, ma neppure l'aspetto della nuova Delta del 2028, né la carrozzeria dell'ammiraglia del 2026. Quello che si può già intuire è una serie di dettagli di stile che saranno applicati alle vetture di serie del nuovo corso Lancia. Vediamoli uno per uno.

Firma luminosa a calice

La parte anteriore della scultura Lancia Pu+Ra Zero anticipa l'impostazione stilistica del frontale delle nuove auto torinesi. Si tratta di una reinterpretazione del motivo "a calice" della storica calandra Lancia, quella resa famosa anche da Aurelia e Delta.

Lancia Pu+Ra Zero

in pratica la forma a calice della mascherina sarà tratteggiata, su tutte le tre nuove vetture, da una firma luminosa con tre raggi di luce che le renderanno riconoscibili sia di giorno che di notte.

Scritta Lancia al posto del marchio

Una parte della calandra delle tre prossime Lancia, ci suggerisce il concept, sarà invece formata da una sorta di grande pannello pentagonale scuro che sovrasta il "calice di luce" e contiene la scritta Lancia per esteso e con il nuovo lettering.

Lancia Pu+Ra Zero

Addio quindi allo storico scudetto che da quasi un secolo spicca sul frontale di tutte le Lancia, sostituito da una doppia firma: calice di luce che abbraccia virtualmente il nome del marchio, "identificando l’identità grafica del Rinascimento di Lancia e traghettandola nella mobilità elettrica".

Fari tondi dietro

Un altro dettaglio importante presente sulla Lancia Pu+Ra Zero e che vedremo solo sulla nuova Ypsilon è quello dei fari tondi posteriori.

Lancia Pu+Ra Zero

Il rimando è ovviamente a quelli circolari della Lancia Stratos, ma sulla Ypsilon reinterpretato in modo che le luci (probabilmente a LED) contengano al centro la grande scritta Lancia anziché il nuovo scudetto.

Logo Lancia laterale

La vista laterale del concept Lancia Pu+Ra Zero anticipa, oltre a "linee morbide e fluide, che richiamano il design di Aurelia B20 e Flaminia", un'altra novità delle prossime Lancia come il nuovo scudetto sul montante centrale o su quello posteriore.

Lancia Pu+Ra Zero

Unico nel suo genere, e ovviamente non riproducibile sulle vetture di serie, è invece il tetto circolare in vetro che, stando al comunicato ufficiale, "inonda di luce l'abitacolo, in un gioco di equilibrio tra esterni e interni".

Il nuovo stile si chiama "Lancia Pu+Ra Design"

A ispirare questo curioso concept è il debutto del nuovo linguaggio stilistico Lancia Pu+Ra Design che unisce le parole Puro e Radicale, è "destinato a durare nel tempo" e si ispira al passato con le forme "morbide, pure e sensuali" delle storiche Lancia Aurelia e Flaminia.

Lancia Pu+Ra Zero

Queste linee si uniscono poi alla "radicalità e semplicità" del design di arredamento, architettura e moda, ma anche alla storia sportiva del marchio rappresentato da Stratos e Delta. Sempre dal design italiano dell'arredamento e dei salotti prenderà poi spunto lo stile degli interni delle nuove Lancia.

Nove modelli storici che ispirano il Rinascimento Lancia

Ricordiamo che il cosiddetto Rinascimento Lancia trae ispirazione dalle radici del marchio torinese fondato nel 1906 da Vincenzo Lancia, ovvero dai modelli che hanno ne hanno tracciato la storia e i successi.

Lancia Aurelia B20 Lancia Aurelia B24 Spider

In particolare nove Lancia storiche vengono prese come riferimento per stile, finiture e immagine del brand che ha un'importante passato sportivo. Passando in rassegna e in ordine cronologico quelle citate dalla Casa partiamo dalla coupé Aurelia B20 e dalla quasi coetanea Aurelia B24 Spider, due simboli dell'Italia dell'auto negli Anni '50, così come la grande Flaminia.

Lancia Flaminia Lancia Fulvia Coupé

Altra antenata di lusso è la Lancia Fulvia Coupé a cavallo tra Anni '60 e '70, mentre con la Beta HPE e la Gamma Coupé arriviamo a coprire i '70 e gli '80.

Lancia Beta HPE Lancia Gamma Coupé

Le tre più famose Lancia regine dei rally e a loro volta muse ispiratrici del Lancia Pu+Ra Design sono invece la Stratos del 1973, la 037 Stradale del 1982 e la Lancia Delta HF Integrale Evoluzione del 1991.

Lancia Stratos Lancia 037 Stradale Lancia Delta HF Integrale

Nuovo logo Lancia dal 2024

Fondamentale nel cammino verso il Rinascimento Lancia è il nuovo logo che debutta nel concept Lancia Pu+Ra Zero (un chiaro riferimento anche al concept Strato's HZ Zero del 1970) e da inizio 2024 sarà il settimo nei 116 anni di storia del marchio.

Il nuovo logo Lancia (2024)

Il rinnovato scudetto Lancia prende ispirazione dal logo del 1957 portato al debutto dalla Flaminia, andando a ribadire i concetti di "eleganza, forza grafica e raffinatezza" uniti a classicità, "semplicità, purezza grafica e preziosità" e una realizzazione in alluminio con spazzolatura circolare.

Lancia, il nuovo logo (2024) Lancia, il nuovo logo (2024)

Le linee sono ancora più semplici rispetto al logo del 2007, quello della Ypsilon attuale, pur riproponendo tutti gli elementi distintivi del marchio: lo scudo, la lancia, la bandiera, il volante e la scritta, ora composta da un carattere tutto nuovo e originale ispirato al mondo della moda.

Napolitano: "Oggi inizia la nuova Lancia!"

Nel presentare Lancia Pu+Ra Zero e il nuovo logo il Ceo Luca Napolitano ha detto:

"Oggi Lancia rinasce con un nuovo Logo e una visione chiara di design. In attesa della nuova Ypsilon, la prima vettura della nuova Lancia, presentiamo Lancia Pu+Ra Zero, una scultura, un manifesto tridimensionale che ispira le vetture che arriveranno tra il 2024 e il 2028. Un’opera d’arte in cui passato e futuro sono in continuo contatto, dove l’eleganza si bilancia con lo spirito radicale delle forme. Oggi parte il nostro Rinascimento, con cui vogliamo far sognare i tanti appassionati di Lancia in tutto il mondo. Lancia tornerà ad essere un marchio desiderabile, rispettato e credibile nel mercato premium europeo. Oggi inizia la nuova Lancia!".