L'amministratore delegato di Stellantis prevede un futuro brillante. Come sappiamo Lancia prepara una nuova Ypsilon, un'Aurelia SUV e sta persino lavorando alla rinascita della Delta. Gli ingredienti per scalare il mercato ci sono tutti e secondo Carlos Tavares il rilancio "sarà un grande successo".

"Stellantis ha un potenziale molto grande di aumentare la redditività con l'aumento del peso dei marchi premium del gruppo (Alfa Romeo, Lancia e DS)", ha detto Tavares, durante la presentazione dei conti del primo semestre 2022. "Alfa Romeo è tornata a essere molto redditizia - ha aggiunto -. Abbiamo completato il turnaround anche prima del lancio di Tonale, che ora arriva per una ulteriore crescita". E poi c'è Jeep, che come abbiamo già scritto in precedenza, presenterà il suo primo SUV elettrico l'anno prossimo.

"Jeep ha le capacità per poter diventare il numero uno nel mercato dei SUV elettrici a livello mondiale", ha commentato l'ad.

75 modelli elettrici entro il 2030

Le immagini ufficiali del primo SUV elettrico di Jeep ve le abbiamo mostrate a marzo (in passato lo avevamo anche anticipato con un render), qui ricordiamo che sarà seguito da altri due modelli elettrici marchiati Jeep entro il 2025.

Il primo SUV elettrico di Jeep (2023)

Si tratta di debutti che rientrano nel più ampio piano chiamato "Dare forward 2030" di Stellantis, secondo cui entro il 2030 vedremo nascere ben 75 modelli elettrici (qui trovate anche il nostro video commento al piano industriale).

Stellantis vuole diventare un campione dell'auto elettrica e per questo sta lavorando per far sì che il 100% delle vendite in Europa e il 50% di quelle negli Stati Uniti siano rappresentate da soli veicoli a zero emissioni entro la fine del decennio.

La nuova Lancia Delta tornerà nel 2026 e, appunto, sarà solo elettrica. "La Delta la vogliono tutti e non può mancare nei nostri piani. Tornerà e sarà una vera Delta: un’auto emozionante, manifesto di progresso e di tecnologia", aveva detto il CEO di Lancia, Luca Napolitano.

Il crossover elettrico di Lancia in arrivo nel 2026

Prima di lei, nel 2024, vedremo la nuova Ypsilon, quella di quinta generazione, basata sulla nuova piattaforma modulare STLA Small che debutterà probabilmente con lei o con la nuova Fiat Panda.

Proprio la Fiat Panda elettrica potrebbe infatti aprire la strada debuttando un anno prima, nel 2023. Nello stesso anno potremmo vedere il nuovo SUV crossover compatto Fiat Uno Cross e il più piccolo tra i SUV Alfa, che nel 2024 sarà anche elettrico, il Brennero.