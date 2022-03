Ci siamo, il gran giorno di Stellantis è arrivato. A poco più di un anno dalla fusione tra PSA ed FCA, che ha dato vita a uno dei più grandi e importanti gruppi automobilistici del mondo, ecco arrivare il primo piano industriale. Un appuntamento nel quale Carlos Tavares, amministratore delegato del Gruppo, svela quale sarà il futuro tra nuovi modelli in arrivo (da Abarth a Peugeot, passando per Alfa Romeo, Fiat, Lancia, Citroen e tanti altri) e strategie industriali.

In questo articolo vi riporteremo tutte le dichiarazioni e le novità che verranno svelate nel corso della conferenza per presentare il piano strategico "Dare forward 2030".

Gamma completa

Nel corso della conferenza stampa è comparsa una slide che suddivide i vari brand dell'universo Stellantis, con uno schema che modifica in parte quanto visto tempo fa.

In cima rimane Maserati, unico brand di lusso del Gruppo, seguito dal terzetto premium formato da Alfa Romeo, DS e Lancia. Questo poker di alto di gamma sarà 100% elettrico entro il 2030.

Jeep sarà il brand Global Sport Utility mentre Dodge, Ram e Chrysler saranno i brand dal puro spirito statunitense.

Peugeot, Opel (con Vauxhall), Fiat, Abarth e Citroen rappresenteranno invece la base dei prodotti per il mercato europeo e saranno così suddivise:

Peugeot: Allure

Opel: German Energy

Fiat e Abarth: Dolce Vita

Citroen: Care

Una gamma ricchissima con una forbice prezzi che andrà dai 6mila euro della Citroen AMI ai 200mila della Maserati MC20.

In totale ci saranno più di 100 novità tra il 2022 e il 2030, con l'obiettivo di arrivare a 5 milioni di auto elettriche vendute entro fine decennio.

Elettrificazione al centro

Nel futuro di Stellantis tutto ruota intorno all’elettrificazione, che il gruppo sostiene con investimenti superiori ai 30 miliardi di euro da qui al 2025. Sono tanti gli aspetti in cui si punta a crescere. Prima di tutto a livello di piattaforme, con 4 pianali che possono ospitare vetture elettriche di ogni dimensione.

A questo si aggiungono nuovi powertrain, gigafactory europee e statunitensi per la produzione di batterie e la creazione di una propria infrastruttura di ricarica. Tutte queste iniziative saranno portate avanti insieme a partner qualificati che hanno competenze specifiche nei singoli campi.

Per quanto riguarda i motori elettrici, ad esempio, Stellantis potrà contare sulla joint venture nata dall’unione delle forze di Nidec con PSA. Per la produzione di batterie, invece, oltre ad ACC, società che vede soci paritari Stellantis, Total e Mercedes, il gruppo ha stretto accordi anche con Lg Energy Solution o Samsung SDI. Per quanto riguarda l’infrastruttura di ricarica, invece, Stellantis lavora con e-Solutions.

Tavares ha parlato con entusiasmo anche su progetti di ricerca in ambiti specifici come quello delle batterie allo stato solido, sulle quali lavora insieme a Factorial, e su nuovi metodi di approvvigionamento delle materie prime che sta sviluppando con Vulcan Energy.

Vendite online

Nel piano industriale una parte importante la giocherà l'online, con l'apertura di un portale multimarca (coprirà tutti i brand del Gruppo) dove acquistare auto nuove. Un progetto basato su una sorta di intelligenza artificiale per guidare gli utenti, con il primo progetto pilota previsto per il 2022. Nel 2024 il portale sarà disponibile per il mercato europeo e quello statunitense, mentre nel 2027 verrà aperto a tutti i paesi dove Stellantis è presente.

Grande cura ci sarà anche per le auto usate, con Spoticar come brand unico per l'acquisto di veicoli di seconda mano in tutti i mercati.

Ecco la prima Jeep elettrica

Uno tra i brand di Stellantis che accelererà maggiormente sull’elettrico sarà Jeep. Del SUV elettrico che arriverà a inizio 2023 si era già parlato la settimana scorsa, quando Tavares ha presentato i risultati finanziari del 2021 e ha anticipato i modelli in arrivo tra quest’anno e il prossimo.

La Jeep elettrica in arrivo nel 2023

Oggi, il ceo di Stellantis conferma che oltre a quel SUV arriveranno altri 2 modelli elettrici, entrambi attesi per il 2024. Il primo avrà un’impostazione da fuoristrada vecchio stampo e sarà probabilmente ispirato alla Wrangler Magneto, concept presentata lo scorso anno. Il secondo, invece, sarà sempre un SUV, ma più moderno e per famiglie.

Le elettriche in arrivo

L'elettrico è il futuro e Stellantis entro il 2030 presenterà più di 75 auto elettriche, così suddivise: 45 entro il 2024, altre 25 per il 2027. Per arrivare ad avere unicamente modelli emissioni zero in Europa entro il 2030. Tra queste ci sarà la prima Jeep puramente elettrica, un SUV compatto in arrivo nella metà del 2023.

Per il mercato statunitense le novità a batterie saranno più di 25 nei prossimi anni, tra modelli classici e auto speciali come la prima muscle car 100% elettrica, firmata da Dodge, o il pick-up elettrico di RAM, entrambi previsti per il 2024.

Entro il 2028 poi Chrysler sarà un brand esclusivamente elettrico, con il primo modello della nuova strategia rappresentato dalla versione di serie della Airflow concept. Strategica in questo piano sarà anche la collaborazione con Amazon, per creare veicoli commerciali a emissioni zero.

Il pick-up elettrico di RAM in arrivo nel 2024

Taglio costo auto elettriche del 40%

Stellantis punta ad abbassare il costo delle sue auto elettriche del 40% grazie al taglio dei costi medi di produzione (-40%), di distribuzione (-40%) e all’efficientamento degli investimenti per la ricerca e sviluppo, che comporteranno un risparmio del 30%.

Neutralità climatica entro il 2038

Carlos Tavares ha dichiarato che Stellantis raggiungerà la completa neutralità climatica entro il 2038. Lo farà con un ruolino di marcia che porterà il gruppo a tagliare le emissioni di CO2 del 50% entro la fine del decennio.

Sempre entro il 2030 Stellantis si pone anche l’obiettivo di avere il 100% delle vendite in Europa e il 50% delle vendite negli Stati Uniti rappresentate da veicoli elettrici a batteria. Per farlo il gruppo ha intenzione di presentare 75 nuovi modelli a zero emissioni e di vendere 5 milioni di elettriche entro il 2030.

La crisi in Ucraina

All'inizio della conferenza stampa Carlos Tavares ha annunciato l'apertura di un fondo destinato ai profughi in fuga dall'Ucraina a causa della guerra, unendosi a quanto fatto da altre Case.

Un ottimo inizio

"Un giorno importante per Stellantis" ha dichiarato Tavares, sottolineando come il primo anno di vita del Gruppo sia stato segnato da grandi successi finanziari, con un utile record di 13,4 miliardi di euro, ricavi netti pari a 152 miliardi di euro, in aumento del 14%, per effetto soprattutto del miglior mix di prezzo e di prodotto e della crescita dei volumi.