Detto fatto. Carlo Tavares è stato di parola e Stellantis si avvia ad aumentare dal 50% al 75% la sua quota nella joint venture con la cinese GAC.

Del resto quello di cambiare le carte in tavola nel più grande mercato del mondo è un chiodo fisso del ceo di Stellantis, che proprio all’indomani della fusione tra FCA e PSA, un anno esatto fa, aveva dichiarato nella sua prima conferenza stampa:

"Ora, insieme, abbiamo l'opportunità di fare meglio in Cina e anche in altri mercati. I risultati registrati in Cina finora sono deludenti. Stiamo facendo un'analisi per capire le cause di questa situazione, abbiamo un team dedicato che dovrà proporre una nuova strategia vincente. Non escludiamo nulla, aspettiamo l'esito di questa analisi. Vogliamo capire problemi e criticità, dovremo fare di più e meglio".

L'annuncio

E stamattina, a Borse chiuse, Stellantis ha confermato l’intenzione (anticipata qualche mese fa da Bloomberg) di aggiungere un ulteriore 25% alla sua quota nella jv con GAC. L'operazione, si legge in una nota, è ora possibile grazie al nuovo quadro normativo che consente ulteriori investimenti stranieri nelle joint venture esistenti, a partire da gennaio 2022.

Ma si tratta solo del primo passo, perché Stellantis comunicherà il primo marzo prossimo, con il piano strategico globale, ulteriori iniziative sul mercato cinese.

Un passaggio chiave

L’annuncio, spiega la nota, è un elemento fondamentale del piano di Stellantis per la costruzione di nuove basi per la sua attività in Cina. GAC Group e Stellantis collaboreranno per completare le formalità dell’accordo, che rimane soggetto all’approvazione del governo cinese.

GAC-Stellantis è una joint venture formata nel marzo 2010 tra il gruppo cinese Guangzhou Automobile Group Co., Ltd. (GAC Group) e Stellantis.

Nel settembre 2021, Stellantis ha annunciato che avrebbe creato un’organizzazione operativa semplificata “Stellantis Jeep” per sviluppare il marchio in Cina. La JV è ora in grado di supportare l’efficienza di questa strategia integrata “One Jeep” in Cina, focalizzata sullo stabilimento produttivo di Changsha che sta attualmente preparando il lancio del modello Compass. GAC Group e Stellantis, conclude il comunicato continueranno a collaborare strettamente tra loro per far crescere l’attività redditizia del marchio in Cina.

GAC nel 2020 ha prodotto e venduto poco più di 2 milioni di unità. Il suo business è articolato in una serie di società in compartecipazione: oltre a quella con Stellantis, ci sono le joint venture con Toyota, Honda, Mitsubishi e Nio.