Stellantis vs Volkswagen: ecco chi vince in casa propria

Grandi cambiamenti nel mercato europeo dell'auto nel 2021. Mentre tutti i produttori cercavano di rimediare alla mancanza di semiconduttori e di dare priorità alla produzione delle auto più redditizie, la domanda ha favorito gli uni più degli altri, in genere quelli che hanno avuto unità disponibili nei concessionari.

Un fatto notevole dei risultati dello scorso anno è che il gruppo Stellantis è stato il produttore con la quota di mercato più elevata nel proprio Paese d'origine. In altre parole, Stellantis ha ottenuto una fetta di mercato più elevata in Italia rispetto al gruppo Volkswagen in Germania e ai gruppi Stellantis e Renault in Francia.

È quanto risulta dai dati relativi alle immatricolazioni nel 2021. In base a questi risultati, il gruppo costituito da FCA e PSA è riuscito a controllare il 37,77% del totale del mercato italiano, equivalente a 554,000 unità. Sebbene il volume sia cresciuto del 3,2% rispetto al 2020, l'incremento è stato inferiore all'aumento del mercato totale, pari al 5,8%.

Ciò significa che Stellantis ha perso quasi un punto percentuale di quota tra il 2020 e il 2021. Più forte è il calo rispetto al 2019, quando il gruppo non esisteva ancora. In quell'anno, la somma di FCA e PSA ammontava al 39,17%.

Vw cresce in Germania, ma ha una market share inferiore

Da parte sua, il gruppo Volkswagen ha continuato a svolgere un ruolo di primo piano nella sua patria, la Germania, con una market share del 36,87% nel 2021. Tale percentuale corrisponde a quasi 961.000 unità. I tedeschi hanno potuto aumentare la loro quota (di 0,34 punti) grazie alla buona performance commerciale di alcuni modelli Volkswagen e all'effetto positivo di Cupra sul volume di Seat. Due anni prima, nel 2019, il colosso tedesco controllava il 36,51% del suo mercato natale.

Per quanto riguarda la posizione dei francesi nel loro Paese, la situazione è simile a quella italiana. Vale a dire, il gruppo Stellantis, che gioca anche come locale per la presenza di Peugeot e Citroën, ha registrato una quota di mercato del 33,79% nel 2021, ovvero alcuni punti indietro rispetto a quella dei suoi colleghi in Italia e in Germania.

Stellantis ha perso 1,48 punti rispetto al 2020 e 2,16 punti rispetto al 2019, quando ancora non c'era pandemia. In altre parole, il gruppo italo-americano-francese ha resistito alla crisi meglio in Italia che in Francia. Tuttavia, questo produttore continua ad avere un buon vantaggio al suo concorrente più vicino, il gruppo Renault.

Renault insieme a Dacia e Alpine ha controllato il 23,88% del mercato francese, ovvero 1,15 punti in meno rispetto a quanto ottenuto nel 2020.

Volkswagen perde in Italia e Stellantis vince in Germania

La cosa più particolare è che mentre Volkswagen perdeva e Stellantis vinceva nelle loro rispettive terre, il contrario accadeva all'estero. Il gruppo Volkswagen ha infatti aumentato la sua quota in Germania, ma nello stesso tempo ha perso protagonismo in Italia e, viceversa, Stellantis perdeva in Italia ma vinceva in Germania.

Tuttavia, resta il vantaggio in punti percentuali del gruppo tedesco in Italia rispetto alla partecipazione di Stellantis in Germania.

L'autore dell'articolo, Felipe Munoz, è Automotive Industry Specialist di JATO Dynamics.