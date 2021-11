L'aumento dell'auto elettrica continua a far parlare molto di sé. Mentre Tesla è forse il produttore più celebrato dalla stampa, nel mondo occidentale passa quasi inosservato il ruolo crescente dei marchi cinesi. Le auto di questo Paese possono non avere importanza nel mondo dei motori a combustione, ma di certo ne hanno quando parliamo di vetture elettriche.

Secondo i dati di JATO Dynamics, le vendite totali di auto a batteria hanno totalizzato 2,94 milioni di unità tra gennaio e settembre di quest'anno. La cifra, che esclude i veicoli commerciali leggeri e alcuni mercati come il Medio Oriente, l'Asia centrale e la metà dell'America Latina, è del 149% superiore al volume venduto nei primi 9 mesi del 2020.

La crescita è quindi spettacolare rispetto all'aumento complessivo delle vendite di autovetture, pari a circa l'11%. Ciò significa che la quota di mercato delle full electric è passata dal 2,6% nel periodo gennaio-settembre 2020 al 5,8% di quest'anno. Andiamo, è anche marginale, ma che bel aumento!

I marchi cinesi dominano

In questo contesto, quello che colpisce è la potenza della Cina come mercato per le auto elettriche. Per non parlare dei suoi marchi. Secondo i dati, i produttori da considerare cinese in base alle loro origini hanno il controllo del 45% delle vendite complessive di veicoli elettrici per il trasporto di passeggeri in tutto il mondo. Questo risultato contrasta con il ruolo della Cina nel mercato complessivo dei passeggeri (tutte le motorizzazioni incluse) che è solo del 15%.

In altre parole, le elettriche fanno scattare la quota dei produttori di auto cinesi di 30 punti percentuali.

Gran parte di questa performance è dovuta alla forte domanda domestica. Di fatto, circa il 95% del volume rimane in Cina e quindi non si può ancora parlare di invasione globale. In ogni caso, è un buon indicatore di quello che avverrà nel resto del mondo se si continua a incentivare il passaggio dal motore a combustione a quello elettrico.

Dalla Cina al mondo

La supremazia cinese non si ferma alle vendite. Sei auto elettriche su dieci vendute nel mondo sono prodotte in Cina. Cioè, il 45% delle vendite complessive è realizzato da produttori cinesi, mentre il 60% è costituito da automobili cinesi. Ciò significa che c’è più di una Casa occidentale, giapponese o coreana che produce già le sue auto nella terra della Grande Muraglia.

Tra questi Costruttori ci sono Tesla, Volvo, Polestar e BMW. Infatti, quasi la metà delle vendite complessive di Tesla fino a settembre era costituita da automobili prodotte nella sua Gigafactory di Shanghai. Per esempio, la maggior parte delle unità della Tesla Model Y immatricolate nel Vecchio continente sono made in China.

L'elettrificazione dell'industria è l'occasione d'oro per i player cinesi di conquistare una parte importante dei mercati mondiali. Se nel mondo dei motori a combustione, poco o niente possono fare per fronteggiare il know how dei produttori europei, americani e giapponesi/coreani, nell’universo dei propulsori elettrici partono tutti da zero. E in più, gli aiuti di Stato e la forte domanda locale giocano a favore dei cinesi.

Tesla va avanti, seguita da un cinese

Il nuovo ruolo dei cinesi viene messo in evidenza anche nella classifica globale dai produttori di EVS. Tesla continua a guidare con un confortevole 23% di quota nel mercato globale delle auto a batteria. Le sue vendite sono in aumento grazie alla Model 3 e soprattutto alla Model Y, che è entrato con forza in Europa.

La cosa più sorprendente, però, è la seconda posizione: la joint venture costituita da SAIC, General Motors e Wuling. Grazie al successo del piccolo Wuling Hongguang Mini EV, questo produttore cinese è riuscito a superare BYD, Hyundai, Renault-Nissan e il gruppo Volkswagen e a posizionarsi come al secondo posto per vendite con un 12% di quota di mercato. Questa microcar è diventata l'elettrica più venduta in Cina grazie al suo prezzo basso: parte da 4.000 euro.

È questa la direzione verso la quale i produttori tradizionali di automobili dovrebbero mirare? A massificare l'automobile elettrica? Sarà questa la soluzione?