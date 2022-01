Quasi la metà delle nuove auto presentate nel 2021 sono stati SUV

Il mondo dell'auto si muove nella direzione che gli indicano i consumatori. È la regola generale del capitalismo: ti do quello che mi chiedi. E, in effetti, è quello che è successo l'anno scorso con il lancio di auto nuove. Nel corso del 2021 sono stati presentati 145 nuovi modelli (esclusi gli aggiornamenti/facelift), di cui quasi la metà SUV.

Il conteggio comprende solo le presentazioni di autoveicoli di produzione, indipendentemente dalla data della loro immissione sul mercato. Alcuni di essi non erano quindi disponibili per la vendita per gran parte del 2021. Tuttavia, tutti hanno visto la luce dei flash e sono apparsi sui giornali tra gennaio e dicembre dello scorso anno.

I conti del 2021

Dei 145 nuovi modelli, 65 erano SUV, ovvero il 45% del totale. Tra questi ci sono Audi Q4, BYD Yuan Plus, Cadillac Lyriq, Fiat Pulse, Fisker Ocean, Honda HR-V, Hyundai Alcazar, Jeep Grand Wagoneer, Kia Sportage, Land Rover Range Rover, Mitsubishi Outlander, Skoda Kushaq, Tank 500, Toyota bZ4X, Volkswagen ID.5 e Volvo C40.

Queste auto sono seguite dal gruppo costituito da hatchback, berline e wagon, di cui sono stati presentati 53 diversi modelli, che comprendono, tra gli altri, i cinesi Changan UNI-V, Ford EVOS, Geely Emgrand, NIO ET5 ed ET7, Xpeng P5 e Zeekr 001. I giapponesi includono Subaru WRX, Toyota Aqua, Mazda Carol e Honda Civic. E tra gli europei, abbiamo potuto incontrare Audi e-tron GT, BMW Serie 4 Gran Coupé, Citroen C5 X, DS 4, Mercedes Classe C, EQE ed EQS, Opel Astra, Peugeot 308, Renault Megane e Skoda Fabia.

I produttori europei hanno presentato più modelli dei cinesi

Un'altra sorpresa di questa analisi del 2021 è che i produttori europei hanno lanciato un totale di 38 modelli diversi, più di quanto hanno fatto giapponesi, cinesi, americani e asiatici. Anche se molti di queste vetture non saranno commercializzate nel Vecchio Continente, le Case europee (compresa Stellantis) hanno superato i 37 modelli presentati dai giapponesi (compresa Renault-Nissan) e i 33 dai cinesi.

Tuttavia, il produttore che ha svelato il maggior numero di prodotti non è né europeo, né giapponese, né cinese. Il gruppo coreano composto dai marchi Hyundai, Kia e Genesis, si è catapultato nel 2021 con il maggior numero di modelli in assoluto. ben 17: Genesis G70 Shooting Brake, G90 e GV60; Hyundai Alcazar, Bayon, Casper, Custo, IONIQ 5, Mistra, Santa Cruz, Staria; e le Kia Carens, EV6, K8, Niro, Sportage e Sportage LWB.

Infatti, i coreani hanno superato altri gruppi leader per vendite per vendite come Stellantis (14 novità), Volkswagen (13), Renault-Nissan-Mitsubishi (12) e Toyota (12).

Chi ha presentato più elettriche?

Si sente continuamente parlare dei piani di elettrificazione dei costruttori di auto. Si fanno grandi pubblicità, ma chi, tra tutte le Case, mette davvero in pratica questi progetti? Il gruppo Volkswagen è stato il produttore che ha presentato più auto elettriche nel 2021. Dei 13 nuovi modelli, 7 sono stati completamente elettrici: Audi e-tron GT, Q4 e-tron, Q4 Sportback e-tron, Q5 e-tron, Porsche Taycan Cross Turismo, e le Volkswagen ID.5 e ID.6.

Segue la General Motors, che ci ha mostrato 5 nuovi modelli elettrici per la produzione. Poi arrivano Hyundai-Kia (3), Renault-Nissan, Geely, Daimler, BYD e NIO, con 2 modelli ciascuno. In totale, i marchi cinesi hanno presentato 13 nuovi veicoli elettrici, contro 11 europei, 4 giapponesi e 7 americani.

L'autore dell'articolo, Felipe Munoz, è Automotive Industry Specialist di JATO Dynamics.