Cosa si intende per "auto intelligente"? Evidentemente un mezzo in grado di offrire molta sostanza senza puntare obbligatoriamente sul cosiddetto effetto speciale. Una filosofia che per Skoda rappresenta quasi una bandiera per il suo parco auto.

La Skoda Fabia di quarta generazione sembra confermare - fin dal primo sguardo - questo crisma, senza però rinunciare ora ad una qualità percepita superiore. Che la forma si sia legata maggiormente alla sostanza? Scopriamolo in questo Perché Comprarla.

Pregi e difetti

Ci piace Non ci piace Abitabilità e bagagliaio Comandi al volante da rivedere Comfort e silenziosità Bracciolo anteriore non regolabile Comportamento su strada equilibrato Cambio DSG non disponibile su questa versione Consumi contenuti Gradino centrale posteriore molto ingombrante

Verdetto 7.9 / 10

La Skoda Fabia si evolve con uno stile dalla personalità più evidente, un ambiente a bordo più confortevole, qualitativamente superiore, e con il giusto apporto di tecnologia. Il tutto senza dimenticare l'equilibrio dinamico su strada, consumi contenuti ed un'abitabilità da riferimento. Elementi, tutti questi, che confermano come questa quarta generazione non sia più "solo" un'auto intelligente, ma anche matura.

Dimensioni, bagagliaio e spazio

Linee più decise, sicure, si legano a dimensioni più grandi: 4 metri e 11 centimetri di lunghezza ne sono il più fulgido esempio, ma questa cittadina ha dalla sua anche un passo di 2,56 m che la rende interessante per quanto riguarda l'abitabilità. Rivoluzione dunque, ma dai toni pacati, poco chiassosi.

Il bagagliaio ha una capacità di 380 litri, che possono diventare 1190 con i sedili abbattuti. Gradino pronunciato certo, ma comunque forme ordinate e regolari. Da segnalare - tra l'altro - la presenza di quegli elementi di dettaglio che, nel caso di Skoda, fanno la differenza: pozzetto legato ad una slitta amovibile, telo flessibile, rete e tappetino double face sono solo alcuni esempi. A disposizione - ovviamente - ganci di supporto e luce di cortesia.

Dietro si sta comodi fin dall'ingresso a bordo. Una volta seduti sui sedili posteriori, si nota lo spazio per la testa, per le ginocchia e le gambe più che sufficiente. La seduta centrale però, è ostacolata sì dal gradino legato all'organo di trasmissione, ma anche da una jumbo box molto interessante e amovibile qualora i passeggeri a bordo siano due. Presenti bocchette d'areazione posteriori e tasche di profondità differente poste dietro i sedili anteriori.

Le misure Fuori Lunghezza 4,11 metri Larghezza 1,78 metri Altezza 1,46 metri Passo 2,56 metri Dentro Bagagliaio 390 - 1.190 litri

Plancia e comandi

All'interno della Skoda Fabia 2021 le superfici lucide e metalliche sono di buona fattura, così come gli assemblaggi. La striscia luminosa ed il tessuto cucito a vista poi, impreziosiscono un ambiente che sfoggia una maturità chiara rispetto al segmento di appartenenza.

Un ambiente di qualità dunque, senza dimenticare tutto il corollario di soluzioni intelligenti che hanno reso famosa Skoda. Presente un cassettino sulla sinistra, al di sotto della corona del volante, il cui unico neo è dato dalla mancanza di rivestimenti; il cassetto portaoggetti lato passeggero è capiente e ben ammortizzato; il tunnel centrale sotto il clima mostra un alloggio per la carica a induzione proprio davanti la leva del cambio, un fermo per le carte, una piccola fascetta per la penna e due prese USB-C illuminate.

Presenti anche due piccoli alloggi per bottigliette d’acqua - di cui uno con piccoli fermi per permettere di aprire il tappo di una bottiglia con una mano sola - sotto un bracciolo comodo ma sprovvisto di slitta.

L’interno porta ha qualche plastica più rigida al tatto, ma nel complesso, anche la conformazione di maniglie e braccioli è gradevole.

Come va e quanto consuma

La versione in prova della Skoda Fabia è mossa dal 1.0 turbo 3 cilindri da 95 CV. La sottolineatura è d'obbligo considerando come in gamma sia presente anche la versione aspirata. Un propulsore che gira bene tra i 1500 ed i 3600 giri/min. Al minimo ed in fase di ripresa con l'acceleratore premuto a fondo, si avverte qualche vibrazione di troppo, mentre nel suo range ottimale, la Skoda Fabia permette di erogare i suoi 175 Nm di coppia senza strappo alcuno.

Un motore, questo tre cilindri, dotato di iniezione diretta a 350 Bar, con una turbina a geometria variabile che può funzionare a ciclo Miller. In questo modo, si ha una miglior gestione delle valvole di aspirazione - la cui chiusura viene ritardata per un 25% della fase di compressione - impegnando meno il motore, migliorando al contempo l'efficienza.

Il cambio manuale è un 5 rapporti e una sesta marcia "di appoggio" - con una rapportatura differente - sarebbe stata apprezzata in fase di salita o in una serie di curve strette in rapida successione, da raccordare.

In situazioni del genere infatti, mantenendo la terza marcia si rimane un po' troppo "sotto-coppia", mentre sforzando la seconda, si rimane leggermente strozzati. In termini di manovrabilità invece, va sottolineato come gli innesti siano precisi e lo stacco della frizione sia chiaro e immediato da percepire.

L'ambiente preferito della Fabia è quello urbano, questo è evidente. Le sospensioni – davanti MacPherson e dietro un ponte torcente - riescono a copiare bene l'asfalto. Alle alte frequenze però, soprattutto su tombini e sconnessioni, sono un po' troppo secche.

Dinamicamente, la Skoda Fabia punta al comfort con un rollio abbastanza pronunciato che tende al leggero sottosterzo in ingresso, ma in fase di scorrimento tiene bene le traiettorie, rimanendo ben composta. Buono anche il feeling con i freni, sempre pronti quando vengono tirati in ballo, e con un buon mordente.

Il tutto coadiuvato da una buona visibilità: i montanti non disturbano, la linea di cintura è regolare e il lunotto è sufficientemente ampio. Promosse sono anche l'insonorizzazione e la silenziosità di marcia.

Lo sterzo è più comodo che comunicativo. E' piuttosto leggero, ma comunque lineare e preciso, anche se l'avrei preferito un po' meno demoltiplicato.

Capitolo consumi: la Fabia brilla più a velocità costante che in città. In autostrada si raggiungono facilmente i 17 km con un litro, mentre sulle statali ed in tangenziale è facile raggiungere quota 20. Nel traffico, le medie sono di 13 km con un litro. Nel computo complessivo, la Fabia si aggira tra i 16 ed i 17 km/l.

Versione provata Motore 1.0 Turbo Potenza 95 CV Coppia 175 Nm Cambio Manuale a 5 rapporti Trazione Anteriore

Prezzi e concorrenti

I prezzi della nuova Skoda Fabia 2021 partono da 16.900 euro. La Style da 95 cavalli ha un costo iniziale di 19.800 euro, ma con gli optional presenti si arriva a 24.400 euro. Qualora ci si voglia "accontentare" di un equipaggiamento più parco e con meno cavalli vapore, a disposizione ecco l'allestimento Ambition ed il motore da un litro aspirato da 65 o 80 CV. Per avere maggiori prestazioni e la possibilità di un cambio automatico, di contro, bisogna guardare alla versione da 110 CV.

Di auto paragonabili alla Fabia ce ne sono diverse, tenendo a mente anche i vari livelli di elettrificazione. E' evidente però come, in un'analisi comparata, bisogna partire dalle "cugine" di piattaforma, dunque la Volkswagen Polo e la Seat Ibiza, con cui la Skoda Fabia condivide dotazioni tecniche, differenziandosi però in termini di dotazioni e, conseguentemente, prezzo.

In ambito cittadino, uno sguardo al gruppo Stellantis è d'obbligo: Peugeot 208 o la Opel Corsa che sia, la motorizzazione a 3 cilindri fa rientrare a pieno titolo queste due cittadine.

Guardando invece alle auto mild hybrid, potete valutare la Ford Fiesta o la Hyundai i20. Salendo poi con il livello di elettrificazione, i due modelli full hybrid in questa categoria sono la Toyota Yaris e la Renault Clio.