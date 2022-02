La situazione in Ucraina, con l'invasione russa del 24 febbraio, è precipitata in modo improvviso e tragico, con venti di guerra che fino all'ultimo tutti speravano potessero non soffiare. Le risposte da parte della comunità internazionale sono arrivate nel giro di pochi giorni e oggi anche il mondo dell'auto inizia a muoversi per supportare la popolazione ucraina.

Azioni meditate arrivate dopo qualche giorno dallo scoppio delle ostilità, in un mondo globale e globalizzato come quello dell'industria dell'auto, dove gli interessi economici (la Russia vale più di 1,5 milioni di auto vendute all'anno) possono rendere complicato uno schierarsi apertamente. Ma un'emergenza come quella che stiamo vivendo supera ogni interesse di business e così lunedì 28 febbraio alcuni colossi hanno iniziato campagne a supporto delle vittime delle ostilità.

I primi fondi

La prima a muoversi è stata Mercedes, sia da un punto di vista di comunicazione sia con aiuti economici. Da una parte infatti il profilo Instagram di Stoccarda ha postato un'immagine bianca accompagnata dalla frase "Per ciò che conta di più, la pace", un intervento "in punta di piedi" che non parla esplicitamente di Ucraina, ma che evoca il buon senso. Dall'altra il CEO Ola Kaellenius ha annunciato sul proprio profilo Linkedin lo stanziamento di 1 milione di euro a favore della Croce Rossa, destinati ad aiutare la popolazione ucraina.

La stessa cifra verrà donata dal Gruppo Volkswagen all'Agenzia delle Nazioni Unite per i rifugiati, come annunciato (ancora una volta su Linkedin) dal presidente Herbert Diess.

Primi passi da due colossi dell'auto, vedremo ora se anche altre Case seguiranno l'esempio e quali saranno le prossime mosse.