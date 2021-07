Lo stop alla vendita delle auto benzina e diesel ha una data proposta ufficialmente dalla Commissione europea: il 2035. E non solo, perché per quel termine, secondo la proposta dell'esecutivo comunitario, dovranno uscire dal mercato tutte le auto con emissioni di CO2 allo scarico, incluse quindi anche le ibride e le ibride plug-in.

La proposta è arrivata oggi attraverso “Fit for 55”, il pacchetto di riforme climatiche pensato per ridurre, entro il 2030, le emissioni di CO2 del 55% rispetto ai livelli del 1990, con l’occhio rivolto sempre alla neutralità climatica entro il 2050.

L'esecutivo Ue ha fatto sapere di aver proposto una serie di misure per fare in modo che "le emissioni medie delle nuove auto diminuiscano del 55% dal 2030 e del 100% dal 2035 rispetto ai livelli del 2021. Di conseguenza, tutte le nuove auto immatricolate a partire dal 2035 saranno a emissioni zero". Insomma, addio a benzina e diesel, anche se elettrificati, ma anche Gpl e metano: la Commissione vuole solo auto elettriche e a idrogeno dalla metà del prossimo decennio.

Per facilitare il passaggio sarà richiesto agli Stati membri "di installare punti di ricarica e rifornimento a intervalli regolari sulle principali autostrade: ogni 60 chilometri per la ricarica elettrica e ogni 150 chilometri per il rifornimento di idrogeno".

Notizia in aggiornamento