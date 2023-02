“L’auto elettrica cancellerà 70.000 posti di lavoro. La rete non reggerà le ricariche e non riusciremo a smaltire le batterie”. Sono tante le informazioni sbagliate o imprecise che si leggono a proposito del divieto di vendere motori termici in Europa dal 2035. Comprese quelle appena riportate.

Perché se è vero che la rivoluzione green rappresenta una sfida senza precedenti, è altrettanto vero che la transizione è soprattutto un’opportunità. Basta saperla cavalcare. Ecco quindi una serie di considerazioni che cercano di fare chiarezza su uno degli argomenti più discussi dell’ultimo anno e mezzo.

La roadmap

Prima di tutto, va sottolineato che, dopo l’ultimo passaggio all’Europarlamento, mancano ancora due step per l’entrata in vigore del regolamento: l’approvazione dell’accordo da parte del Consiglio dell’Ue e la pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione.

Oltre a questo, bisogna ricordare che la normativa proposta non prevede solo il bando dal 2035, ma anche una tappa intermedia al 2030, che chiede ai Costruttori di ridurre le emissioni del 55% rispetto ai livelli del 2021. In più, resta fermo il taglio del 15% al 2025 già stabilito in precedenza.

Obiettivi CO2 per auto e furgoni

Anno/Veicolo Auto Furgoni 2025 -15% -15% 2030 -55% -50% 2035 -100% -100%

Solo auto elettriche? No

Ma quali sono le vetture vietate dalla metà del prossimo decennio? La risposta non è così scontata, perché il regolamento non ferma espressamente le vendite di benzina e diesel per consentire le immatricolazioni di sole auto elettriche, ma impone che tutti i motori immatricolati dal 1° gennaio 2035 siano a zero emissioni.

Significa che potrà scendere in strada qualsiasi altra tecnologia priva di CO2 o altri gas serra. Certo, è evidente che, al momento, solo le vetture full electric e a idrogeno si candidano a rimanere in concessionaria, ma nuove scoperte potrebbero ribaltare l’attualità.

Bruxelles ha perciò lasciato la porta aperta a e-fuels e biocarburanti, più sostenibili dei carburanti tradizionali, ma non ancora 100% green. Sarà dunque compito della Commissione europea valutare gli eventuali progressi ambientali di queste soluzioni. Se raggiungeranno le zero emissioni entro il 2026, l’esecutivo Ue potrà valutare possibili revisioni alla normativa.

I carburanti sintetici salveranno i motori a combustione?

Ci sono poi due eccezioni. Si tratta di una deroga totale per chi produce meno di 1.000 auto all’anno, che non sarà obbligato a salutare i motori termici, e una deroga parziale per chi sforna da 1.000 a 10.000 vetture l’anno (oppure da 1.000 a 22.000 furgoni): in questo secondo caso, vale l’addio dal 2035, ma non valgono le altre due tappe. Effetto del cosiddetto “salva Motor Valley italiana”.

Deroghe

Totale: produzione < 1.000 auto/anno

Parziale: produzione a 1.000-10.000 auto/anno (vale solo lo stop al 2035)

Più lavoro

Ancora, il divieto riguarderà solo le auto nuove; non la circolazione e, perciò, nemmeno la vendita di vetture usate, il cui valore potrebbe aumentare in modo imprevedibile. Il vero nodo è però un altro: cosa succederà a migliaia di impiegati del comparto?

Qualcuno – come accennato – denuncia la perdita di circa 70.000 dipendenti in Italia, mentre altri spiegano che la transizione può solo fare bene all’occupazione. Per esempio CAMI e Motus-E, che a dicembre hanno preso una posizione molto netta con lo studio “Le trasformazioni dell’ecosistema automotive italiano”.

Auto elettrica in carica

Il report va controcorrente e spiega che, da qui al 2030, i posti di lavoro potrebbero addirittura crescere del 6% lungo la filiera. Sono due i segreti dell’eventuale successo: investire nel verde, invece di farsi prendere dal panico, e non guardare alla sola industria dell’auto, ma tenere conto di tutte le nuove professioni e competenze che nasceranno nei prossimi anni. Basta pensare a batterie e riciclo.

Rischio: -70.000 posti di lavoro

Opportunità: occupazione al +6% lungo la filiera auto

Bisogna però rimboccarsi le maniche, con politiche decise e semplificazione normativa. Accelerare sulle colonnine di ricarica sarà sicuramente una delle guide verso il porto sicuro. L’invito è perciò a fare più azioni e meno allarmismi. Anche perché l’auto elettrica italiana è l'unica in Europa che va paurosamente in retromarcia. Non c’è tempo da perdere.