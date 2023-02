La crescita di Ferrari sembra non finire mai, neppure in un 2022 segnato da diversi problemi che hanno colpito il settore dell'auto, le materie prime, i microchip e il caro carburanti.

La Casa di Maranello registra infatti un nuovo record nel numero di auto consegnate nel 2022 in tutto il mondo: 13.221 unità che significano un aumento del 18,5%.

Nel 2021 erano infatti state 11.155 le Ferrari vendute globalmente.

Quello appena chiuso è stato un anno record per Ferrari anche dal punto di vista finanziario, dato che i ricavi netti sono passati dai 4,27 miliardi di euro del 2021 a 5,09 miliardi di euro. Una crescita del 19,3%.

Altrettanto consistente e in crescita sull'anno precedente è anche l'utile netto, arrivato nel 2022 a quota 939 milioni di euro (+13%). Nel 2021 l'utile netto del Cavallino Rampante si era fermato a 833 milioni di euro.

Nel commentare i risultati l'ad Benedetto Vigna ha detto:

"Lo scorso anno si è concluso con risultati finanziari eccezionali che hanno raggiunto e superato la nostra guidance stabilendo nuovi record in tutte le metriche, come un utile netto di 939 milioni di Euro e una generazione di free cash flow industriale di 758 milioni di Euro. Questi dati pongono le basi per un 2023 ancora più forte, alimentato da una persistente domanda elevata dei nostri prodotti in tutto il mondo.