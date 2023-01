Ferrari progetta il domani delle sue supercar. Anche se le coupé e il SUV Purosangue sono i modelli più venduti di tutta la gamma, il Cavallino Rampante non dimentica il fascino delle cabrio. Infatti, gli ingegneri di Maranello sono al lavoro per studiare nuove soluzioni e rendere le “scoperte” ancora più confortevoli e pratiche.

CarBuzz ha scovato due nuove idee registrate da Ferrari all’USPTO, l’ufficio brevetti degli Stati Uniti. Il primo brevetto è senza dubbio il più interessante dato che consente di trasformare una sportiva decappottabile da quattro a due posti in modo rapidissimo.

Così cambia look e aerodinamica

Per capire il funzionamento è possibile guardare i disegni tecnici e leggere la descrizione dell’Ufficio. In pratica, Ferrari ha abbandonato il classico deflettore delle cabrio (spesso ingombrante e poco pratico da montare o conservare nel bagagliaio) utilizzando gli stessi sedili posteriori come componente aerodinamica.

Il brevetto Ferrari per trasformare le Spider da quattro a due posti

I sedili, infatti, possono “chiudersi” quando non sono utilizzati attraverso un complesso meccanismo di lacci e attuatori. Una volta chiuse, le poltrone sono inclinate verso i sedili anteriori e creano così una superficie (quasi) piatta che riduce al minimo la resistenza aerodinamica, oltre a dare alla Ferrari un look completamente diverso.

I vantaggi di questa particolare configurazione sarebbero diversi. Prima di tutto in termini di peso, dato che l’intera struttura non ha bisogno di un deflettore. Inoltre, l’idea di Ferrari permetterebbe di migliorare l’efficienza aerodinamica (ergo l’autonomia se si pensa già a un modello elettrico) riducendo i flussi e la rumorosità del vento.

In aggiunta, Ferrari ha registrato un secondo brevetto. In questa soluzione viene mostrato un meccanismo che permette di caricare degli oggetti di grandi dimensioni nell’abitacolo quando si viaggia col tetto aperto e il deflettore in posizione.

Il particolare meccanismo per migliorare la praticità dell'abitacolo

Guardando i disegni si può immaginare che gli oggetti siano coperti dal deflettore stesso e dalla parte centrale dei sedili posteriori, ma è oggettivamente difficile immaginarsi un’applicazione pratica.

Dove potrebbero debuttare questi sistemi? Il fatto stesso che Ferrari abbia registrato i brevetti non implica automaticamente che vedremo queste soluzioni su un modello di serie. Tuttavia, se proprio dobbiamo sbilanciarci, potremmo azzardare un esordio sulle eredi di Portofino M e SF90 Spider.