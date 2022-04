A distanza di quattro anni dal debutto, la Ferrari Monza SP1 non smette di stupire. L’esclusiva barchetta di Maranello è stata prodotta in soli 100 esemplari, tutti resi unici dai rispettivi proprietari attraverso il programma di personalizzazioni Tailor Made.

A tal proposito, la Casa di Maranello ha pubblicato le foto di uno speciale esemplare con tinte bianche e azzurre destinato a far girare la testa a tanti appassionati.

Tra il cielo e il mare

La monoposto Ferrari combina le linee moderne della 812 Superfast da cui deriva col fascino retrò delle sportive da corsa senza parabrezza degli anni ’50. La scelta di colori su questa particolare SP1 strizza l’occhio al cielo e al mare, con una livrea Bianco Sanae abbinata ad un frontale verniciato in Azzurro Hyperion. Ad intervallare i due colori sono i numerosi dettagli neri e in fibra di carbonio, oltre ai cerchi in lega a 5 razze da 21”.

Anche l’abitacolo è stato personalizzato. Il sedile presenta un rivestimento in pelle Blu Profondo, mentre gli accenti Grigio Chiaro sulle cuciture e su parte della plancia sottolineano ulteriormente l’esclusività del modello.

A 300 all’ora senza parabrezza

Guardando la carrozzeria e le prestazioni, è evidente che l’habitat naturale della Ferrari Monza SP1 sia la pista. La supercar scoperta può contare su un peso di appena 1.500 kg e un’altezza da terra ridottissima per massimizzare la resa del 6.5 V12 da 809 CV della 812 Superfast.

Il propulsore aspirato garantisce una velocità massima superiore ai 300 km/h mentre per lo scatto 0-100 km/h bastano 2,9 secondi (7,9 secondi per lo 0-200). Tra l’altro, ogni esemplare è consegnato con tanto di set da pilota che include una tuta indossabile sui vestiti, casco, guanti, sciarpa e scarpe da guida.

Volete vedere come se la cava su un tracciato? Vi lasciamo il video di un divertito Nico Rosberg durante alcuni giri di pista a Fiorano.