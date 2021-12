L’emblema della leggerezza e della potenza inglese è la McLaren Elva, la sportiva più pura e più leggera mai realizzata dalla Casa di Woking.

Fortemente imparentata con la Senna, questa supercar senza tetto è una delle più esclusive al mondo, con una produzione limitata di 149 esemplari. Uno di questi è in vendita su BHAuction in Giappone e, come spesso succede con auto di questo tipo, è in condizioni praticamente nuove.

Messa a “dieta”

Per realizzarla, McLaren è tornata alle origini e agli anni ’60 quando Bruce McLaren progettò alcuni modelli stradali leggerissimi derivati dalle auto che correvano nel Gruppo 7.

La Casa non ha mai rivelato il peso della Elva, ma da più parti si dice che l’incredibile roadster non superi i 1.315 kg sulla bilancia. Un valore plausibile e che è stato ottenuto eliminando alcuni pannelli della carrozzeria e puntando tanto su materiali leggeri.

Oltre all’immancabile fibra di carbonio per telaio e carrozzeria, è stato impiegato anche il titanio per l’impianto di scarico creato tramite processi di stampa 3D. Una particolare attenzione è stata rivolta anche alle masse non sospese, con l’adozione di dischi in carboceramica da 390 mm più piccoli di quelli della Senna.

815 CV col vento tra i capelli

A dare esuberanza alla McLaren Elva ci pensa un 4.0 V8 biturbo da 815 CV e 800 Nm che scarica tutta la sua potenza alle sole ruote posteriori attraverso una trasmissione automatica a doppia frizione a 7 rapporti. Con una cavalleria di questo tipo e un peso estremamente contenuto, le prestazioni non possono che essere eccezionali.

La McLaren scatta da 0 a 100 km/h in meno 3 secondi e copre lo 0-200 km/h in 6,7 secondi riuscendo a toccare i 335 km/h. Come si fa a viaggiare a queste velocità senza parabrezza? Insieme alla Elva viene fornito un pratico kit con tanto di occhiali, guanti e casco.

In ogni caso, l’auto utilizza l’Active Air Management System, ossia una paratia installata sul cofano che si attiva automaticamente deviando i flussi d’aria al di sopra dell’abitacolo.

L’esemplare è stato consegnato al proprietario nel 2019 nel corso di una cerimonia speciale tenutasi al circuito del Fuji Speedway e ha percorso complessivamente 578 km. La richiesta del venditore? 1,3 milioni di euro. Tutto sommato un “affare” se si considera che da nuova l’Elva aveva un listino di oltre 1,7 milioni di euro.