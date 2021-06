Quando si parla di supercar inglesi degli anni ’90, uno dei primi pensieri va a lei, la McLaren F1. Concepita da Gordon Murray, la stessa mente dietro alla mitica Brabham di Formula 1 e alla moderna T.50, il bolide inglese col V12 da 663 CV che arriverà nel 2022 in tiratura limitata.

Tanto veloce quanto esclusiva, la McLaren F1 fu prodotta in soli 106 esemplari tra il 1992 e il 1998. La sua aura leggendaria la rende tuttora un’auto estremamente desiderata dai collezionisti.

Un esemplare perfettamente conservato sarà in vendita il 13 e 14 agosto all’asta che si terrà al Concorso d’Eleganza di Pebble Beach.

Come nuova

La protagonista dell’asta è il modello numero 29 uscito dall’impianto di Woking nel 1995. La McLaren si presenta con una livrea Creighton Brown, il cui nome è un omaggio ad uno dei manager più importanti nella storia della Casa inglese. Gli interni, invece, con la caratteristica posizione di guida centrale, sono rivestiti in pelle e alcantara marrone.

Dopo aver speso buona parte della sua vita nella collezione di un proprietario giapponese, ora è pronta a raggiungere un nuovo garage. In 26 anni l’auto ha percorso appena 400 km ed è equipaggiata ancora con gli pneumatici originali.

Pronta per viaggiare (con tanto di valigie)

L’auto viene venduta con tutti i manuali e i documenti originali. Nella dotazione ci sono anche un orologio TAG Heuer e un set di valigie disegnato in esclusiva per la McLaren.

Come la carrozzeria, anche il motore è in ottime condizioni. Il fortunato acquirente, quindi, potrà contare sul 6.1 V12 di origine BMW con 627 CV e 651 Nm di coppia. Il propulsore è abbinato ad un cambio manuale a 6 rapporti e il tutto è montato su una carrozzeria monoscocca interamente in fibra di carbonio.

Il valore di questa McLaren è davvero da capogiro: si parla di circa 15 milioni di dollari (circa 12,6 milioni di euro al cambio attuale). La cifra, però, non deve sorprendere. Nel 2019, ad un’asta di RM Sotheby’s, una McLaren F1 LM è stata venduta per 19,8 milioni di dollari (16,6 milioni di euro).