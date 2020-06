La McLaren F1 GTR LT che state vedendo in queste foto rappresenta l'apice assoluto dell'iconica casa automobilistica britannica, che è cosa diversa dalla McLaren Automotive di oggi. Se vi interessa sappiate che è disponibile dal rivenditore Tom Hartley nel Regno Unito per circa 13.370.000 euro.

All'inizio dell'anno questa F1 GTR è stata messa in vendita e il canale YouTube Supercar Driver ha di recente pubblicato un video dove, insieme a Tom Hartley Jnr., si fa un giro con la vettura; portando la macchina sia su strada che in pista.

La storia

McLaren ha costruito solo 10 esemplari della F1 GTR LT e questo è il telaio 19R. Inizialmente è stato utilizzato come prototipo per lo sviluppo e successivamente è stato convertito per uso stradale da Lanzante e Gordon Murray Design.

Non è chiaro quante miglia abbia percorso, si sa però che ha una lunga storia di corse alle spalle. Ha fatto il suo debutto alla 1.000 km di Suzuka con una livrea Lark, in seguito ha partecipato a una serie di altre gare in tutto il Giappone ed è apparsa anche al Festival of Speed di Goodwood.

Sotto il cofano

Come le altre McLaren F1 da strada, questa GTR LT ha un motore V12 aspirato da 6,1 litri costruito dalla BMW. Tuttavia, grazie a una serie di modifiche, si pensa che ora riesca a erogare circa 900 CV, motivo per cui siamo sicuri di gran parte del valore dato dal prezzo richiesto.

La cifra di 15 milioni di dollari, tra l'altro, non è irragionevole, considerando che una McLaren F1 del 1994, con il pacchetto LM, è stata venduta all'asta per 19,8 milioni di dollari l'anno scorso (circa 18.000.000 euro).