Chi si è affacciato da poco sul mondo McLaren forse non sa che, oltre alle attuali hypercar Senna e Speedtail, la Casa ha alle spalle una lunghissima e vincente tradizione nel mondo delle competizioni, spesso celebrata con edizioni speciali di supercar moderne.

L'ultima arrivata è la 720S Le Mans, edizione limitata a 50 esemplari che rende omaggio alla McLaren F1 GTR che ha concluso sul gradino più alto del podio alla 24 Ore di Le Mans del 1995 con, al volante, i piloti Yannick Dalmas, JJ Lehto e Masanori Sekiya.

Livrea dedicata e aerodinamica migliorata

I colori sono gli stessi della F1 GTR del 1995, di base grigia con dettagli neri e sedili da corsa arancioni o, a richiesta, arancione con dettagli neri o grigi, quest'ultima meno particolare ma omaggio ad uno dei colori simbolo della Casa di Woking.

Uno degli elementi più particolari della 720S Le Mans è il set di cerchi vintage in stile LM, mentre sul tetto fa capolino una presa d'aria extra (uguale a quella che troviamo sulle auto da corsa) che serve per convogliare più aria per il raffreddamento del motore posteriore.

L'aerodinamica anteriore è stata leggermente modificata rispetto al modello standard per garantire maggior deportanza e, quindi, maggior grip a tutto vantaggio della maneggevolezza alle alte velocità. Meccanicamente non è stata fatta alcuna modifica, con il V8 biturbo che eroga sempre 720 CV.

I fortunati clienti possono anche personalizzare la propria 720S Le Mans a piacimento grazie ai reparti speciali MSO Defined e MSO Bespoke. Tra gli optional dedicati a questa edizione limitata un rollbar in titanio e cinture di sicurezza a sei punti.

I prezzi per l'Italia

Arriverà nel Regno Unito con prezzi a partire da 254.000 sterline (circa 282.000 euro al cambio attuale) e non si conoscono ancora quante unità arriveranno sul nostro mercato e a che prezzo. In Italia, la 720S parte da una base di 252.000 euro.