La McLaren F1 è un'icona, una di quelle supercar che, da appassionati, non si può non conoscere (e amare). Negli anni '90 era una delle auto più veloci in circolazione e ancora oggi darebbe del filo da torcere alle supercar più performanti.

Ne sono state prodotte poco più cento, 106 per la precisione, ed è abbastanza raro trovare un esemplare in vendita che, nel tempo, sia stato mantenuto "pari al nuovo" come quello che vedete nelle foto - e nel video - qui sotto.

Lei è la numero 64

Questa McLaren F1 rossa - con interni bicolore neri e rossi - è la numero 64 e si dice che sia una delle sette vendute negli Stati Uniti da nuove. Il venditore (Issimi) afferma che, nel corso degli anni, è stata mantenuta "in modo superbo" e, scorrendo la descrizione dell'annuncio, si legge anche che è dotata di tutta la documentazione originale.

Fotogallery: McLaren F1, in vendita un esemplare del 1995

11 Foto

Non è però indicato il chilometraggio: l'annuncio riporta che "ha miglia sufficienti per essere utilizzata tranquillamente". Non è specificato il prezzo per cui, se si è interessati all'acquisto, bisogna contattare direttamente il venditore. Quanto potrebbe valere? Fatecelo sapere nei commenti qui sotto!

Uno dei migliori motori della storia

Sotto il cofano c'è un motore V12 da 6,1 litri di origine BMW da 627 CV e 650 Nm di coppia massima a 5.600 giri/min, uno dei migliori motori a combustione mai realizzati. La potenza viene scaricata a terra attraverso le sole ruote posteriori tramite un cambio manuale a sei marce di serie che, per reggere tali livelli di coppia utilizza una frizione multidisco in carbonio.

Macchine di questo tipo, adesso, non ce ne sono più, e l'unica che per impostazione si ispira molto alla F1 è la Gordon Murray T.50. La conoscete? Ce n'è anche una versione da 711 CV per uso pista.