La McLaren 765LT ha raccolto l'eredità della 675LT inserendosi a listino come la sorella da pista della 720S. Il V8 da 4.0 litri biturbo è più potente rispetto a quello della 720S, numeri però non sufficienti a soddisfare Novitec.

Il tuner tedesco è tra i principali del settore nell'upgrade di supercar, per cui la più potete McLaren a listino non poteva non passare sotto le mani degli esperti meccanici che l'hanno messa a punto sia dal punto di vista meccanico che estetico.

0-100 in 2,5 secondi

Novitec offre tre diverse step di ottimizzazione, con quello più potente che è chiamato "Performance Stage 2". L'Azienda ha sviluppato una nuova centralina plug-and-play che ottimizza l'accensione e l'iniezione di carburante, modificando il controllo elettronico della pressione di sovralimentazione per aumentare la potenza del motore.

I numeri sono impressionanti: 855 CV e 898 Nm di coppia che spingono l'auto da 0 a 100 km/h in 2,5 secondi facendole raggiungere i 200 in 6,5. La velocità massima è di oltre 330 km/h, leggermente al di sotto dei 340 km/h dichiarati dalla 720S.

A richiesta c'è lo scarico placcato in oro

Ma le modifiche meccaniche non finiscono qui: per migliorare il suono è stato montato uno scarico in Inconel ad alte prestazioni, con i clienti che possono incrementarlo ulteriormente con una placcatura in oro 999. Novitec ha poi sviluppato insieme a Vossen i cerchi forgiati da 20 e 21", disponibili in 72 colori diversi con finiture spazzolate o lucide.

Sospensioni sportive Novitec riducono l'altezza da terra di circa 2 cm, il che migliora le prestazioni e il comportamento alle alte velocità perché abbassa il centro di gravità su un'auto che, già di base, pesa meno di 1.350 kg.

Fibra di carbonio e materiali pregiati

Novitec abbina questi aggiornamenti ad una serie di modifiche estetiche. Volendo, gran parte dei pannelli della carrozzeria si possono avere in fibra di carbonio a vista, dalle prese d'aria al cofano, dalle cornici dei fari al bagagliaio.

Dentro, il cliente ha la massima liberà nel personalizzare tutto. È pressoché illimitata la scelta di colori, pelli e Alcantara.