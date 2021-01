La Ferrari F8 Tributo è troppo lenta o noiosa? Nessun problema, ci sono tuner che tutti i giorni mettono le mani sulle auto più potenti sul mercato, migliorandone le prestazioni e il design cercando di accontentare ogni richiesta dei fortunati clienti.

Tra questi c'è Novitec, preparatore tedesco di cui abbiamo parlato recentemente proprio per aver messo mano alla Ferrari F8 Tributo. Questa volta però ha voluto esagerare, aumentandone ancora di più la potenza e caratterizzandola con un body kit veramente aggressivo.

V8 biturbo da 800 CV

Sotto il cofano c'è sempre il V8 biturbo da 3.9 litri originale Ferrari che però passa da 720 CV e 770 Nm di coppia a 802 CV e 898 Nm. E' stato possibile raggiungere tali livelli di potenza sostituendo la centralina con una N-Tronic plug-and-play e, in parte, sostituendo lo scarico con uno più leggero e performante. Volendo esagerare, a listino ce n'è uno in Inconel placcato in oro.

Le prestazioni? La Ferrari F8 Tributo di Novitec tocca i 100 km/h in 2,6 secondi e la velocità massima tocca i 340 km/h.

Fotogallery: Novitec Ferrari F8 Tributo

Fibra di carbonio a volontà

Anche la carrozzeria ha subito modifiche e, ora, è ancora più aerodinamica. Chi è alla ricerca di qualcosa di unico può sceglierla interamente in fibra di carbonio a vista rivestita con una speciale pellicola trasparente antigraffio, e non mancano una serie di aggiornamenti minori come lo splitter sdoppiato e lo spoiler più grande.

A listino c'è anche un diffusore di dimensioni maggiori e cerchi Vossen da 21" davanti e da 22" dietro accoppiati a sospensioni sportive che abbassano l'altezza da terra della Ferrari di circa 3,5 cm. E' bassa, sì, per questo Novitec offre anche un sistema di sollevamento per evitare di strusciare il fondo.

All'interno il Tuner lascia carta bianca al cliente. Ogni dettaglio dell'abitacolo può essere personalizzato con innumerevoli opzioni che includono pelli pregiate e Alcantara.