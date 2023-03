La Ferrari F8 Tributo è una delle ultime Rosse di Maranello con motore V8 in posizione centrale. Si tratta di un'auto che è stata apprezzata in tutto il mondo fin dal suo esordio, come erede spirituale delle fortunatissime 458 Italia e 488 GTB.

Pochi mesi fa la Casa aveva annunciato che nel corso del 2023 ne sarebbe stato esportato solo un esemplare negli Stati Uniti, lo stesso che, secondo quanto riportato dalla rivista Car and Driver, recentemente è stato acquistato da un fortunato appassionato.

Potrebbe essere l'ultima

Nonostante da Maranello non si siano sbilanciati sul fatto che questa F8 Tributo potrebbe essere effettivamente l'ultima (a livello di esemplari) esportata negli States, chi è riuscito a mettersi in garage la Rossa in questione potrebbe essere riuscito anche a portarsi a casa un vero e proprio "pezzo raro", visto che il modello in generale si avvicina alla fine definitiva della sua produzione.

Ferrari non ha rilasciato foto ufficiali o comunicati riguardo l'allestimento di questa speciale V8, che potrebbe essere quindi un esemplare "comune" e non personalizzato secondo il programma Tailor Made della Casa.

Ferrari F8 Tributo

Meccanica collaudata

Parlando della F8 Tributo più in generale, come abbiamo anticipato si tratta di una delle ultime Ferrari V8 con motore in posizione centrale. E' formalmente ancora a listino ed è equipaggiata con il 3.9 litri da 720 CV abbinato a un rapidissimo cambio a doppia frizione a sette rapporti. Una combinazione che gli permette di scattare da 0 a 100 km/h in appena 2,9 secondi, toccando l'incredibile velocità massima di 340 km/h.

Sulla carta, e salvo ripensamenti della Casa, si tratta dell'ultima Ferrari coupé V8 con motore centrale a benzina non elettrificato, che segna così la fine di un'epoca durata oltre cinquant'anni.

