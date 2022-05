Un altro pezzo si aggiunge alla collaborazione tra Ferrari e Lego: il famoso brand danese di costruzioni ha infatti rilasciato la Ferrari Daytona SP3 Lego Technic, lavorando a stretto contatto con il Centro Stile Ferrari. La riproduzione della più costose tra le rosse della serie Icona però è solo l'ultima di una serie di Ferrari in mattoncini che rinsalda il legame tra Lego e il cavallino rampante ormai dal 2004. Ecco le più belle mai realizzate.

Ferrari Daytona SP3 Lego Technic

Partiamo dalla più recente tra le Ferrari di mattoncini: la Daytona SP3 verrà commercializzata dal prossimo 1° giugno, è in scala 1:8 e come tutti i modelli Technic avrà parti realmente funzionanti.

Le sospensioni sono attive, il V12 ha pistoni mobili, il cambio a 8 marce "funziona" come lo sterzo e le portiere ad apertura alare attivabili con un pulsante nascosto. Sul cofano e sulla targhetta dedicata viene riportata un numero di serie che sblocca contenuti speciali. Per mettere sullo scaffale la Ferrari Daytona SP3 Lego Technic e i due libri realizzati appositamente servono 399,99 euro.

Ferrari F8 Tributo Lego Speed Champions

Il V8 e i 720 CV della F8 Tributo ridotti in soli 15 cm. Questo modellino è uno tra i più piccoli (ed economici) mai prodotti da Lego per Ferrari, visti i 15 centimetri di lunghezza. Nonostante le dimensioni ridotte però non mancano i dettagli, come lo spolier aerodinamico e il condotto a S nella parte anteriore.

Un modellino nato, viste le dimensioni e la semplicità di assemblaggio, per rendere anche i più piccoli protagonisti della passione per le rosse di Maranello. Peccato che al momento sia fuori produzione.

Ferrari 488 GTE "AF Corse #51"

Lo scorso anno Lego ha deciso di mettere in scatola una riproduzione fedele della Ferrari 488 GTE impegnata nei campionati Gran Turismo. 1.682 mattoncini per ricostruire la 488 GTE che ha pistoni mobili, sospensioni funzionanti, porte apribili e tanti altri dettagli realistici che distinguono i modelli della linea Technic. Chi vuole divertirsi a costruirla può ordinarla sul sito Lego.com o andare negli store del marchio: il prezzo è di 179,99 euro.

Ferrari F40 Lego Creator

Nel 2015 Lego decise di mettere in scatola la più leggendaria delle rosse di Maranello: la Ferrari F40. Un modellino andato letteralmente a ruba che, come l'originale, lasciava spazio alla bellezza del V8 grazie al portellone posteriore ventilato con meccanismo di sollevamento e a tutti gli altri dettagli che hanno reso la F40 una delle supercar più amate al mondo.

Recentemente Lego ha rispolverato questo progetto per fare qualcosa di unico: a Legoland California infatti si trova una F40 di mattoncini in scala 1:1, composta da oltre 300.000 pezzi e fedelissima all'originale anche negli interni.

Ferrari F1 Lego Racer 2006

Non poteva mancare al nostro elenco una Formula1. La collaborazione tra i due marchi è nata proprio con una monoposto nel 2004, ma la più bella tra le F1 di mattoncini rimane la Ferrari del 2006, in scala 1:8 e lunga ben 61 cm. Tantissimi i dettagli funzionanti: dalle sospensioni al volante fino ai pistoni del V12. Anche in questo caso l'unico modo per averne una è spulciare i siti dei collezionisti o i portali web.