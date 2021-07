Belli da vedere certo, fedelissimi ai modelli originali, ma con un difetto: non si possono guidare. I modellini auto firmato Lego sono sempre più numerosi e sempre più spesso riprendono le forme di auto sportive, come la Ferrari 488 GTE presentata a fine 2020. Un set da 179,99 euro per mettersi in bacheca la versione endurance della sportiva di Maranello.

Qualcuno però ha pensato che chiudere sotto vetro la replica in mattoncini colorati di un'auto nata per la pista fosse sbagliato, e così la filiale italiana dell'azienda danese ha deciso che fosse giunto il momento di scendere in pista. Detto, fatto: l'autodromo di Modena si è trasformato nel campo di prova per la prima volta di un set Lego tra i cordoli, raggiungendo i 208 km/h.

Pilota ufficiale

Per l'occasione è stato chiamato Giancarlo Fisichella, pilota ufficiale di Ferrari Competizioni GT, al quale è stato affidato il compito di far girare in pista la Ferrari 488 GTE firmata Lego. E no, non pensate al pilota italiano a fare "brum brum" con la bocca, lanciando il modellino sull'asfalto rovente.

Come vedete dal video infatti la rossa di Maranello si è effettivamente lanciata a tutta velocità lungo l'autodromo modenese, aiutata dalla sorella maggiore. Sulla 488 GTE vera e propria infatti è stato montato uno speciale supporto, creato per l'occasione, al quale è stato agganciato il modellino composto da 1.677 mattoncini colorati. Poi V8 acceso e via a tutta velocità, con 8 telecamere e 2 droni a riprendere i giri di pista.

Famiglia numerosa

Quello della Ferrari 488 GTE è solo uno degli ultimi set Lego dedicati al mondo delle auto, a riprova di come per l'azienda dei mattoncini colorati le 4 ruote rappresentino un'importante fonte di ispirazione.

Dalla Lamborghini Sian (anche in versione scala 1:1) alla Bugatti Chiron, passando per Land Rover Defender e la Dodge Charger di Dom Toretto in Fast&Furious, negli ultimi tempi il garage Lego si è allargato a dismisura. E voi quale vi mettereste in "garage"?