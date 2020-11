La cattiva notizia è che non arriverà in tempo per Natale, ma potrebbe essere un ottimo regalo per inizio 2021 il nuovo set Lego Technic dedicato alla Ferrari 488 GTE, la versione endurance della sportiva di Maranello.

Un set disponibile a partire dal 1° gennaio 2021 negli store Lego e online a un prezzo di 179,99 euro, per arricchire gli scaffali degli appassionati e - perché no - fare compagnia ad altri bolidi come Bugatti Chiron, Lamborghini Sian e Porsche 911 GT3 RS.

Quanti dettagli

Composta da 1.677 mattoncini la Ferrari 488 GTE di Lego rappresenta una fedele ricostruzione del bolide da corsa, dalle appendici aerodinamiche al numero 51, ma non solo. Anche la meccanica del Cavallino vincitore della propria categoria alla 24 Ore di Le Mans 2019 è riprodotta con estrema cura.

I cilindri del V8 si muovono e le sospensioni anteriori e posteriori sono perfettamente funzionanti, le ruote sono sterzanti e anche l'abitacolo è praticamente identico a quello dell'auto vera e propria.

Una lunga amicizia

Progettato in stretta collaborazione con Ferrari, per la prima volta in 15 anni di partnership tra Maranello e Lego, la Ferrari 488 GTE in mattoncini rende così omaggio a una delle vetture più vincenti nella storia recente del Cavallino Rampante.

Oltre alla 24 Ore di Le Mans della categoria GTE Pro infatti la V8 italiana ha vinto anche la classe GTE Am nello stesso anno, per 2 anni (2016 e 2017) il campionato marche del WEC, 1 piloti (2017), 11 gare nella classe GTE Pro e molto altro, per un totale di 200 vittorie complessive.