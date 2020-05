Anticipata con un primo teaser a gennaio ecco arrivare la Lamborghini Sian di Lego. Un nuovo set Lego Technic composto da 3.696 mattoncini colorati, per una fedele replica in scala 1:8 dell’hypercar di Sant’Agata Bolognese.

La Lambo più potente della storia si va ad unire così a un sempre più ricco gruppo di set Lego composto da altre super sportive come Bugatti Chiron e Porsche 911 RSR, oltre che alla nuova Land Rover Defender.

Come quella vera

Lunga 60 cm, alta 13 e larga 25, La Lamborghini Sian firmata Lego sarà disponibile online a partire dal 1° giugno e – come le sorelle ricreate in mattoncini colorati – riprende tutte le principali caratteristiche della Sian vera e propria.

Dal motore V12 funzionante (no, non ci potete mettere benzina) con i pistoni a correre su e giù, alle portiere con apertura a forbice, passando per alettone posteriore semovente passando per l’abitacolo ricreato alla perfezione, con tanto di comandi del cambio a 8 rapporti, anch’esso funzionante.

Una chicca particolare è rappresentata dal cofano anteriore, naturalmente apribile, nel quale è nascosta una piccola borsa (fatta in Lego) che custodisce un codice da inserire all'interno di una sezione dedicata del sito Lego (raggiungibile scansionando il codice QR nelle istruzioni).

Si potranno così sbloccare dei contenuti speciali, come video nei quali gli esperti Lamborghini e Lego illustrano come è nato il modellino.

Lamborghini Sian Lego Technic, le specifiche:

Lunghezza : 60 cm

: 60 cm Larghezza : 25 cm

: 25 cm Altezza : 13 cm

: 13 cm Numero pezzi : 3.696

: 3.696 Disponibilità : 1° giugno (online e negozi Lego), 1° agosto altri rivenditori

: 1° giugno (online e negozi Lego), 1° agosto altri rivenditori Prezzo: n.d.

Un toro da record

Mossa da un inedito sistema elettrificato, composto dal classico V12 aspirato della Aventador (portato a 785 CV) e un elettrico con rete da 48 V da 34 CV inserito nel cambio, la Sian rappresenta la Lamborghini più potente della storia grazie ai 819 CV sprigionati dal sistema.

Un sistema rivoluzionario basato sui supercondensatori, grazie ai quali si può ottenere una potenza 3 volte più alta rispetto a normali batterie, a fronte di una riduzione del peso di 1/3. La Lamborghini Sian può così sfruttare l’energia immagazzinata fino ai 130 km/h, per uno spunto che permette di “bruciare” lo 0-100 in 2,8”.