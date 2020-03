Poco tempo fa abbiamo parlato di set Lego sotto i 50 euro, per costruirsi in casa piccoli modellini auto. Ma c’è chi potrebbe non accontentarsi e volere qualcosa di più: set più impegnativi, grandi e (di conseguenza), costosi. Beh, siete accontentati. Di seguito pane (o meglio mattoncini) per i vostri denti con set Lego, naturalmente dedicati alle auto, della serie Creator e Technic, tra i più impegnativi e dettagliati, la maggior parte dei quali ispirati ad auto realmente esistenti.

Anche questa volta è bene ricordare che, a causa del Coronavirus, le spedizioni dal sito della Lego (al quale facciamo riferimento per acquisti e prezzi) non potranno essere effettuate consegne nelle aree di Bergamo, Brescia, Cremona, Ariano Irpino, Sala Consilina, Caggiano, Atena, Polla. Inoltre le spedizioni potrebbero avere ritardi anche in altre zone d’Italia.

I più tecnici

Partiamo subito col set più costoso tra quelli proposti: la Bugatti Chiron della Lego Technic: 399,99 euro e 3.599 pezzi per creare una copia fedele – in scala 1:8, della hypercar francese. Un set riprodotto con una precisione quasi maniacale con cambio 8 rapporti e motore W16 funzionanti, valigia firmata Bugatti e naturalmente ruote sterzanti.

Rimanendo nel campo delle sportive la Porsche 911 RSR (154,99 euro) composta da 1.580 pezzi e tanti dettagli fedelmente riprodotti. Motore boxer con pistoni semoventi, sospensioni e sterzo funzionanti, ala posteriore mobile e tanto altro.

È una delle novità più chiacchierate degli ultimi tempi la nuova Land Rover Defender, il cui modellino della Lego Technic ha debuttato allo scorso Salone di Francoforte al fianco della versione vera e propria. Motore a 6 cilindri semovente, sospensioni indipendenti, verricello e tanto altro sono tra i dettagli fedelmente riprodotti.

Modellini destinati a fare bella mostra di sé sugli scaffali, mentre altri nascono anche per muoversi per casa (e magari non solo). Della squadra fa parte il Fuoristrada X-treme della Lego Technic: 229,99 euro per 958 pezzi per un mostro a 3 motori e controllabile da remoto tramite l’app Lego Technic Control+ per farlo avanzare, sterzare e superare ostacoli grazie all’asse anteriore snodabile.

La stessa app può essere utilizzata anche per controllare l’Auto da Rally Top Gear (134,99 euro). Composta da 463 pezzi e lunga 26,5 cm è stata realizzata in collaborazione con il popolare programma televisivo inglese dedicata al mondo dei motori.

Per i creatori esperti

Se da una parte i set della Lego Technic punta (nomen omen) sono ben più tecnici, quelli appartenente all’universo Creator puntano maggiormente sulla fedeltà estetica e meno sui dettagli come movimenti dei vari organi meccanici. La nostra lista parte dall’ultima arrivata Fiat 500F di fine anni ’60, presentata poco tempo fa ed omaggio all’epoca della Dolce Vita. Un modellino da 960 pezzi (con tanto di finto affresco con vista sul Colosseo) e prezzo di 79,99 euro.

Arriva dagli anni ’60 anche la Ford Mustang da 1.471 pezzi e 139,99 euro, con pezzi intercambiabili per aggiungere elementi come spoiler, turbo, scarichi laterali e coda modificata, per rendere o meno ancora più cattiva la regina delle pony car.

Probabilmente gli anni ’60 esercitano un fascino particolare nel quartier generale della Lego: a quell’epoca si rifà infatti il Volkswagen T1 Camper Van, simbolo dell’universo hippy e della summer of love ricostruito con 1.334 mattoncini. La carrozzeria è ricreata alla perfezione e all’interno non manca nulla, nemmeno le tendine a scacchi e il tetto a soffietto. Il prezzo è di 99,99 euro.

Indovinate a che epoca risale la ricostruzione in mattoncini (prevalentemente azzurri) del Maggiolino Volkswagen? Esatto: i mitici anni ’60. 1.167 pezzi per 94,99 euro e motore boxer 4 cilindri a vista. E per chi ama la sensazione di libertà ci sono anche tavola da surf e frigorifero portatile da sistemare sul tetto.

Chiude la serie dei Lego Creator di questa lista l'Aston Martin DB5 di James Bond, ispirata a quella protagonista di "Goldfinger", film del 1964 dedicato alle avventure della spia più famosa del mondo. Oltre a un'estetica curata nel dettagli ci sono tutte le modifiche apportate da Q: mitragliette a scomparsa, targhe intercambiabili e sedile del passeggero eiettabile. Un set da 1.295 mattoncini e prezzo di 149,99 euro.

Direttamente da Gotham

Non appartiene né all’universo Technic né a quello Creator la Batmobile proveniente dal film Batman del 1989, quelli firmato da Tim Burton. Una one more thing in questa lista e immancabile sugli scaffali dei fan dell’uomo pipistrello. Un set importante con 3.306 pezzi e 249,99 euro e dettagli da perderci la testa come mitragliette a scomparsa, coprimozzi col simbolo di Batman e tanto altro.