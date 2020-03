Quando si parla di Lego l’età non conta: che si tratti di bambini o adulti, davanti ai mattoncini colorati diventiamo tutti uguali. Certo, ci sono set più impegnativi di altri, costruzioni dedicate ai più piccoli e altre create per i più grandi, ma il passare ore ad assemblare pezzo su pezzo è forse uno dei passatemi più belli che ci sia.

Ed ora che – nostro malgrado – di tempo in casa ne dobbiamo passare per superare l’emergenza Coronavirus, un set Lego a tema auto può aiutare a distrarsi un po’. Noi ne abbiamo selezionati alcuni, tutti rigorosamente sotto i 50 euro.

Prima di procedere però bisogna fare una premessa importante: tutti i set indicati qui sotto in vendita su Amazon. Per ora le spedizioni sono ancora disponibili, ma i tempi di consegna sono dilatati rispetto al normale in quanto viene data precedenza ai generi di prima necessità. I magazzini inoltre non saranno riforniti di merci non necessarie. L’invito dunque è quello di non abusare del servizio e, ove possibile, includere il set all’intero di altri ordini per ottimizzare i flussi delle spedizioni.

Campionesse in miniatura

Nata qualche anno fa la linea Speed Champions della Lego si man mano arricchita di sempre più modellini ispirati a bolidi da corsa del passato e del presente. Si tratta di set semplici e composti da pochi pezzi (in media poco più di 200) ma con una resa decisamente gradevole. Certamente non ci sono dettagli particolarmente accurati come nei set più grandi, ma si parla comunque di modellini lunghi meno di 20 cm.

Se vi piacciono le auto del passato ci sono la Porsche Turbo del 1974 (14,99 euro), la Ferrari F40 (14,24 euro) oppure l’Audi Quattro S1 del 1985: 250 pezzi per una delle regine dei rally anni ’80 (19,90 euro). Si va invece dall’altra parte dell’Atlantico per la Ford Mustang Fastback del 1968 (16 euro).

Tornando invece ai giorni nostri il catalogo dei set Lego Speed Champions è davvero ricco: se vi piacciono e McLaren potete mettervi nel vostro garage in miniatura la 720S (35,99 euro) o la ancora più potente Senna (14,99 euro). Non mancano naturalmente i bolidi del Cavallino Rampante: dalla più recente Ferrari F8 Tributo o la pistaiola 488 GT3 Scuderia Corsa (24,99 euro). È invece doppio il set dedicato alle Jaguar elettriche, con la monoposto da Formula E assieme alla I-Pace Trophy (44,93 euro).

Al top dei set Lego Speed Champions c’è la Nissan GT-R Nismo, ultima arrivata della collezione e la più grande della famiglia: 298 pezzi e cura dei dettagli particolarmente elevata. Su Amazon il prezzo è di 19,90 euro.

Quelli più tecnici

Più complessi da montare, ma decisamente maggiormente d’effetto, sono i set della Lego Technic, con particolari più curati ed elementi meccanici funzionanti come motore, trasmissione e altro. Di base questi set hanno prezzi elevati, alcuni riescono a stare al di sotto dei 50 euro. Primo esempio è la Chevrolet Corvette ZR1, con tanto di alettone fisso posteriore, sterzo funzionante e pistoni mobili. Il prezzo è di 37,95 euro e il set (da 579 pezzi) permette anche di costruire una hot rod anni ’50.

Di pezzi ne ha qualcuno in meno (513) il camion dei pompieri (39,99 euro), con ruote sterzanti, cofano motore apribile, sospensioni posteriori funzionanti e verricello anteriore. Le istruzioni permettono di costruire in alternativa una particolare sportiva con pistoni semoventi.

È invece più semplice (e più economico: 19,99 euro) il set Bolide Fuoristrada, molto semplice nella costruzione e nei dettagli ma dotato di un sistema di retrocarica. Stesso sistema presente sulla replica di un dragster (19,90 euro).

Per i creatori più piccoli

Fa invece parte della linea Creator il Volkswagen Maggiolino in minatura (141 pezzi per 21,78 euro), con tanto di tavola da surf appollaiata sul tetto. Di mattoncini colorati da assemblare ne ha invece 118 il Double Decker (bus a 2 piani), uno dei simboli di Londra, in vendita a 22,30 euro.

Sportiva da pista, monoposto da Formula 1 o muletto: ecco un set Lego Creator che permette di scegliere tra 3 differenti modellini da costruire. I pezzi sono 670, con particolari molto curati e prezzo di 49,90 euro.