Gli appassionati di Lego Technic che vivono la loro vita un quarto di miglio alla volta possono iniziare a festeggiare: è in arrivo un nuovo set dedicato alla Dodge Charger R/T anni ’70 di Dominic Toretto, il protagonista della saga di Fast & Furious.

Il set è già pre ordinabile sul sito ufficiale Lego a 104,99 euro e verrà spedito a partire dal 27 aprile, così da ingannare l’attesa pe l’uscita del nono capitolo della saga, previsto per il prossimo maggio ma poi spostato ad aprile 2021 a causa dell’emergenza Coronavirus.

Il modellino col NOS

Composta da 1.077 pezzi la Dodge Charger R/T di Dom, quando terminata, misura 39 centimetri di lunghezza, 16 cm di larghezza e 11 cm di altezza. Dimensioni che permettono di replicare molte funzioni della sua controparte vera e propria.

Il motore V8 ad esempio ha i pistoni semoventi, lo sterzo è funzionante, così come le sospensioni. E poi il dettaglio immancabile: i due serbatoi di protossido d'azoto sistemati nel bagagliaio. E per dare l’impressione che l’auto stia impennando è previsto anche un cavalletto sotto l’abitacolo per far appoggiare a muscle car solo sulle ruote posteriori.

Il Lego per passare il tempo

Quello dedicato alla Dodge Charger di Toretto è solo l’ultimo set in ordine di tempo ispirato al mondo delle auto. Poco tempo fa è stato presentato il set che riproduce la Fiat 500F anni ’60, mentre a breve arriverà set creato in collaborazione con Lamborghini, per dare vita a un modello in scala 1:8. Come quello della Bugatti Chiron.