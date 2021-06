Di Lamborghini Sian FKP 37 ne verranno prodotte solamente 63. Anzi, ora potremmo dire 64. Lego, infatti, ha svelato una replica dell’hypercar ibrida in scala reale. Realizzata con oltre 400 mila mattoncini Lego Technic, si tratta di uno dei “modellini” più impressionanti di sempre.

I numeri dell'impresa

La Sian è stata concepita in stratta collaborazione con Lamborghini. Gli ingegneri italiani, infatti, hanno supportato Lego nella fase di progettazione per replicare meticolosamente ogni dettaglio del modello reale. Per comporre la Lamborghini sono stati utilizzati 154 tipi diversi di elementi Lego Technic, di cui 20 realizzati specificatamente per raggiungere quest’impresa.

A partecipare all’opera sono stati 15 tra designer, ingegneri e costruttori Lego dell’impianto di Kladno, in Repubblica Ceca. Dopo 5370 ore di sviluppo e 3290 ore investite nella produzione, il risultato è un’auto pesante 2200 kg e di dimensioni identiche alla vettura reale. In definitiva, il “modellino” è lungo 4,98 metri, largo 2,10 m e alto 1,13 m.

Completa (quasi) di tutto

Il team di Lego non si è limitato a costruire a replicare le forme della carrozzeria. L’auto, infatti, è completa anche nell’abitacolo con tanto di sedili (ovviamente in formato mattoncino) e cruscotto.

Inoltre, sono stati aggiunti i fari LED perfettamente funzionanti e le strisce luminose sulla fiancata e sul cofano per un impatto scenico ancora più forte. Insomma, in questa Sian l'unica cosa che manca è il motore.

La vernice è stata applicata da uno specialista Lamborghini in modo da ricreare l’effetto di una pennellata (una prima volta assoluta per Lego).

Lena Dixen, Senior Vice President of Product and Marketing di Lego, commenta il risultato finale:

“Realizzare questa Sian ha spinto ancora più in alto i nostri limiti e ciò che si può fare con gli elementi di Lego Technic. I nostri designer amano sfide come questa ed è impressionante vedere quello che sono riusciti a realizzare”.

Non si tratta della prima Lamborghini firmata Lego. L’azienda aveva già svelato una replica in scala 1:8 della Sian (decisamente più accessibile per tutti gli appassionati), ma questa creazione si può considerare a tutti gli effetti un’opera d’arte.