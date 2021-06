Quando Lego ha inaugurato la serie Technic, la cosa più sexy che si poteva ottenere era un piccolo kart, un escavatore con braccio pneumatico o un'auto con chassis "nudo", motore a quattro cilindri e cambio a due rapporti. Di acqua da allora ne è passata davvero tanta sotto i ponti e oggi le scatole di montaggio riproducono fedelmente, nelle forme e nei meccanismi principali, i più disparati veicoli. Comprese un buon numero di supercar.

Nel frattempo, la passione per i mattoncini è uscita dall'ambito ludico ricreativo ed è diventata una forma d'arte tale da spingere gruppi di volenterosi, non di rado con la collaborazione delle Case stesse, a riprodurre con i mattoncini (svariate migliaia) le stesse auto in scala reale. L'ultima meraviglia nell'elenco è una fedele replica della Lamborghini Sian, che Lego ha proposto anche in taglia small. Ma non è l'unico esempio. Ecco una carrellata delle più belle creazioni, in serie o uniche.

Batmobile - 1/10

Riuscite a immaginare una supercar più super di questa? Difficile, e il fatto che sia un'auto di fantasia non rende certo più semplice realizzarla. Per fortuna Lego ha realizzato un bel kit, assimilabile più alla serie Creator, concentrata maggiormente sull'estetica che sulla meccanica rispetto alla Technic, per celebrare l'80° anniversario dell'eroe mascherato. L'auto è quella del primo film diretto da Tim Burton nel 1989 con Michael Keaton come protagonista, quella che ha fatto sognare più di tutte, ed ha pochissimi pezzi realizzati espressamente, tra cui i coprimozzi con l'effige di Batman.

Lunghezza: 60 cm

N° pezzi: 3.306

Prezzo: 249,90 euro

Bugatti Chiron - 1/1

Tutte le auto costruite con il Lego in scala reale sono speciali, ma questa lo è un po' di più: non soltanto per il numero di mattoncini utilizzati per costruirla, che supera il milione in quanto la ricostruzione non si è limitata alle forme esterne, ma anche perché è l'unica motorizzata rigorosamente con componenti Lego System.

Ci sono voluti 2.304 motorini elettrici per sviluppare i 5,3 CV di potenza necessari a farle raggiungere una velocità di 20 km/h e, come immaginabile, farli funzionare tutti assieme è stato un po' complicato. Però si può guidare. Anche al buio visto che i fari sono funzionanti.

Ore di lavoro: 13.450

N° pezzi: oltre 1.000.000

Bugatti Chiron - 1/8

Colorazione in due toni di blu, cerchi a razze con logo e pneumatici a basso profilo, ma anche il numero di serie univoco nel cofano e una ventiquattrore firmata Bugatti. A questi elementi si aggiungono il motore W16, il cambio a 8 rapporti con paddles al volante e l’ala posteriore mobile, che si attiva con una chiave. Ecco il modellino in scala 1:8 dell'hypercar francese. E sì, questo si può comprare.

Lunghezza: 56 cm

N° pezzi: 3.599

Prezzo: 399,99 euro

Dodge Charger R/T Fast&Furious - 1/10

Niente più di una bella elaborazione può trasformare un'auto comune in una supercar, e la saga cinematografica di Fast&Furious (arrivata al capitolo 9 e con il decimo già programmato) lo dimostra in modo lampante. Lego ha omaggiato la serie di film con il kit della Dodge Charger R/T modificata di Dom Toretto, che si può mettere anche in posa, a ruote alzate, e include motore V8 e sospensioni funzionanti.

Lunghezza: 39 cm

N° pezzi: 1.077

Prezzo: 104,99 euro

Ferrari 488 GTE - 1/10

La collaborazione tra la Casa di Maranello e Lego si è trasformata in un concorso per piloti virtuali, ma alla base c'è comunque un modellino in scatola di montaggio, tra le novità più recenti della linea Technic, che riproduce fedelmente linea, livrea e principali elementi meccanici della variante da endurance della 488 GTB, compreso i motore V8 con cambio a doppia frizione. La scala è un po' più ridotta rispetto ad altri modelli, cosicché risulta un tantino più accessibile, ma il divertimento resta prolungato.

Lunghezza: 48 cm

N° pezzi: 1.677

Prezzo: 179,99 euro

Honda Civic Type R - 1/1

Le complesse forme della Civic Type R di ultima generazione sono state immortalate nel 2019 con questo modello che replica i volumi e le superfici in modo quasi maniacale partendo da una modellazione digitale in CAD, tanto che da lontano si potrebbe quasi scambiarla per quella vera. Non ci sono interni (i cristalli sono ricostruiti in compenti neri e altrettanta cura ma le fanalerie funzionano e il peso complessivo si avvicina a quello dell'auto vera. Unica concessione, una base in acciaio, per darle sufficiente robustezza.

Ore di lavoro: 1.300

N° pezzi: oltre 320.000

Lamborghini Sian - 1/1

Si è già guadagnata il titolo di riproduzione da record per una serie di motivi: è stata costruita con un dispendio di tempo ed energie mai visto, ha richiesto la realizzazione di componenti specifici (20 dei 154 tipi di mattoncini utilizzati sono inediti) e perché ha meritato una verniciatura finale in un colore originale.

Ore di lavoro: 8.660 di cui 5.370 per la progettazione

N° pezzi: oltre 400.000

Lamborghini Sian - 1/8

Anche la scatola di montaggio dell'esclusiva supercar modenese è da record per numero di pezzi e misure e la fedeltà della replica arriva a includere il motore V12, il sistema frenante, la trazione integrale e il cambio a 8 rapporti con paddles al volante.

Lunghezza: 60 cm

N° pezzi: 3.696

Prezzo: 379,99 euro

McLaren 720S - 1/1

Per realizzare questa maquette in proporzioni reali McLaren si è avvalsa della collaborazione di un esperto in costruzioni Lego e... di qualche migliaio di visitatori del Petersen Automotive Museum di Los Angeles, che hanno sistemato gli ultimi 12.000 dei circa 280.000 mattoncini di cui è composta questa scultura di plastica. Il "modellino" in scala 1:1 pesa oltre 1.400 kg, dunque circa il 10% in più della vettura reale in minima parte a causa del pianale in acciaio su cui è stata pazientemente edificata.

Ore di lavoro: oltre 2.000

N° pezzi: circa 280.000

Mclaren 720S - 1/8 (ind.)

Questo modello merita un posto davvero speciale nella rassegna perché è stato realizzato artigianalmente dagli appassionati del Charbel's Lego Technic, senza la competenza di tecnici e ingegneri della Casa madre, quando modellini "ufficiali" di McLaren fatti di Lego non ce n'erano. La scala non dichiarata, a giudicare dalle ruote, che son prese in prestito da un kit similare, deve aggirarsi tra 1/8 e 1/10, e la fedeltà è davvero notevole, tale da includere ala mobile e display a doppia configurazione. Dunque, un modello in scala unico quasi quanto quelli in proporzioni reali.

Ore di lavoro: n.d. (2 anni per il progetto completo)

N° pezzi: n.d.

McLaren Senna - 1/1

Che è speciale lo si capisce dal nome, legato ad uno dei più amati e rimpianti campioni di F1 di sempre, ed è normale che dovendo scegliere un bolide McLaren da ricostruire a suon di mattoncini si sia voluto andare sul più adrenalinico. Cerchi, gomme, pedali e volante sono le unica cose prelevate dalla vettura reale, il resto è tutto fatto con i mattoncini.

Per la cronaca, malgrado sia fatta di plastica, è più complessa di quella vera: non soltanto il tempo di realizzazione ha richiesto oltre 10 volte quello necessario per assemblarne una funzionante, che ammonta a 300 ore, ma pesa anche 500 kg in più, fermando la bilancia a 1.700 kg malgrado non abbia il motore. Ma se Lego iniziasse a fare mattoncini in carbonio, almeno di questo forse potremmo riparlare.

Ore di lavoro: 4.935 di cui 2.210 per la progettazione

N° pezzi: 458.854

McLaren Senna GTR- 1/15

Ok, è uno dei modelli più "easy" tra quelli che abbiamo voluto includere in questa raccolta, ma merita lo stesso una citazione perché, malgrado le misure un po' sotto la media, si avvicina comunque ai 1.000 pezzi da mettere insieme e non trascura di offrire riproduzioni della meccanica completa, motore V8 biturbo compreso. Altrimenti che Technic sarebbe?

Lunghezza: 32 cm

N° pezzi: 830

Prezzo: 49,99 euro

Porsche 911 GT3 RS - 1/10

Uno dei modelli più famosi della serie dedicata alle supercar. La Porsche 911 GT3 RS di Lego è un vero concentrato di tecnologie riprodotte in modo incredibile anche per un modello di dimensioni rilevanti come questo che nel 2017 era anche il più grande mai realizzato dedicato a un'auto, primato poi soffiatole dal kit della Lamborghini Sian.

Motore boxer a 6 cilindri contrapposti e pistoni mobili, cambio a doppia frizione con paddles al volante e addirittura sistema di sterzo integrale, tutto funziona perfettamente. Ciliegina sulla torta, il il numero di serie univoco nell’abitacolo, all'interno del vano portaoggetti.

Lunghezza: 57 cm

N° pezzi: 2.704

Prezzo: 299,99 euro

Porsche 911 RSR - 1/10

Poco meno esagerata della GT3 RS è questa variante da pista, lunga pochi cm in meno e ma altrettanto complessa visto che dispone di sterzo, sospensioni, motore boxer a 6 cilindri funzionanti e ala posteriore e altri dettagli estremamente fedeli. Dentro non mancano schermo radar, mappa del circuito di Laguna Seca nella portiera e persino l'estintore d'ordinanza.