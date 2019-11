Dopo la nuova Land Rover Defender, LEGO ricostruisce un altro pezzo di storia automobilistica, questa volta però in chiave cinematografica. Torna la Batmobile ad 80 anni dalla nascita del fumetto e 30 anni dall'uscita del primo film nelle sale cinematografiche.

Costa 249,90 euro e sarà nei negozi dal 29 novembre, stesso giorno del Black Friday. E’ una fedele riproduzione di quella utilizzata nel primo film Batman del 1989, diretto da Tim Burton con Micheal Keaton interprete del protagonista.

Com’è

Misura 60 cm di lunghezza, 12 cm di altezza e 22 cm di larghezza. Le dimensioni non sono nulla a confronto con i pezzi che lo compongono: ben 3306 di cui molti costruiti ad-hoc come le gomme anteriori e la mitragliatrice al posteriore.

Non è un giocattolo per bambini, piuttosto un vero e proprio pezzo da collezione per chi è appassionato del mondo a mattoncini colorati (chi non lo è?). Nel kit sono forniti anche 3 nuovi inediti personaggi, Batman, The Joker e Vicki Vale.

L’espositore girevole in mattoncini per il modellino è compreso nella confezione, così come i 2 sedili anteriori, volante, leva del cambio, cruscotto 2 mitragliatrici nascoste sotto il cofano e le immancabili ali da pipistrello, dettagli iconici di tutte le Batmobili.