Ad ispirare una nuova creazione Lego è la Jeep Wrangler Rubicon a tre porte e in allestimento Rubicon, quello più orientato al fuoristrada, con numerose soluzioni che massimizzano le prestazioni nell’off-road.

Purtroppo non uscirà in tempo per questo Natale (vi diamo comunque qualche suggerimento per i regali qui), ma rimarrà sempre un ottimo pensiero per i giovani appassionati di Lego e fuoristrada.

Fedele replica di un’icona

La Wrangler in miniatura conta 665 parti e presenta molte caratteristiche "reali". Sul modellino si ritrovano infatti i sedili posteriori abbattibili, l’iconica ruota di scorta sul portellone e il verricello anteriore.

Fotogallery: Lego Technic Jeep Wrangler Rubicon

8 Foto

Una volta ultimata la costruzione, la Jeep Wrangler misura circa 12 centimetri in altezza, 24 in lunghezza e 13 di larghezza. Il modellino non è pensato solo per essere riposto in bacheca, ma è utilizzabile anche dai giovanissimi: ha ruote sterzabili, cofano e portiere apribili. Anche il sistema di sospensioni è ben riprodotto col Wrangler che non teme i piccoli ostacoli.

"Jeep Wrangler è un’icona del mondo dei fuoristrada. In particolare, l’allestimento Rubicon ha numerosi dettagli amati dagli appassionati dell’off-road - dice designer Lego Technic Lars Thygesen -. Per me è stato importante cercare di riprodurre una replica fedele e autentica all’originale. Abbiamo studiato le sospensioni, il verricello e tutto il design insieme al team di design Jeep".

In arrivo nel 2021

Il Jeep Wrangler della Lego Technic sarà disponibile al prezzo di 49,99 dollari (circa 41 euro al cambio attuale) a partire dal primo gennaio 2021.

Il fuoristrada si aggiunge così al parco auto della Lego. In precedenza, erano state annunciate anche una McLaren Senna da 830 pezzi e una Ferrari 488 GTE da 1677 mattoncini. Impressionante anche la replica della Lamborghini Sian.