Il Natale è alle porte, e anche in un periodo difficile come quello da Coronavirus viene spontaneo chiedersi - come praticamente tutti gli anni - cosa regalare a parenti e amici.

Buone notizie se fra questi c'è un appassionato di auto: di seguito trovate alcune idee regalo per i petrolhead - anche per i più giovani - che sicuramente vi faranno fare centro.

Bentley

Per gli appassionati del lusso, Bentley offre particolari idee regalo dall'impronta "business". Un esempio è la penna stilografica Limited Edition Barnato by Graf von Faber-Castel, prodotta in soli 1.930 pezzi.

Non mancano accessori per gli sport, ad esempio le palle da golf firmate con sacca per le mazze abbinata, o oggetti utili per i trackday, come la borraccia e lo zainetto Motorsport.

Altri gadget utili possono essere, ad esempio, il portafoglio in pelle, gli occhiali da sole o il portagioie in pelle col logo Bentley. Per gli amanti della musica, ci sono speaker e cuffie speciali firmati Naim and Focal.

Infine, per i più piccoli, la Flying B offre un modellino di Bentley Continental GT3 in scala 1:38, un "orsacchiotto in smoking" e l'automobilina Ride-On-Car.

Lamborghini

Tornando a parlare di musica, anche Lamborghini si è mossa in questo senso: nasce infatti una partnership con Master & Dynamic, per creare una collezione speciale di cuffie e auricolari del Toro.

La gamma prevede vari colori tipici Lambo, fra cui il bianco, il nero e soprattutto il giallo, molto spesso abbinati per riprendere le tonalità del logo della Casa di Sant'Agata Bolognese. E c'è di più: fra i materiali utilizzati, ci sono il metallo verniciato e l'Alcantara.

Le cuffie MW65 offrono due modalità ANC per la cancellazione dei rumori, hanno un'autonomia fino a 24 ore e sono dotate di tecnologia Bluetooth 5.0, con portata fino a 30 metri.

Gli auricolari MW07 Plus True Wireless, invece, hanno un case di ricarica in acciaio inossidabile e contano su ben 40 ore di autonomia, con driver da 10 mm in berillio per massimizzare la qualità del suono.

Sparco

Orologio e cintura, un classico intramontabile per andare sul sicuro. Probabilmente è questa la filosofia di Sparco, che infatti ha messo in promozione - oltre alle calzature - orologi da polso e cinture.

Nel dettaglio, gli orologi hanno cassa in acciaio, quadrante loggato e cinturino in silicone con la trama di pneumatici di vario tipo. Disponibile anche multifunzionale (con cronometro, ad esempio), nei vari colori il prezzo di partenza per la gamma di orologi è di 59 euro.

Parlando delle cinture, sono disponibili in camoscio, scamosciate e in pelle, dal design "classico" e divisi in vari modelli in base ai colori, sia interni che esterni. Anche qui, i prezzi partono da 59 euro.

Lego

Il mondo Lego e quello dell'auto vanno a braccetto da tempo e negli ultimi mesi sono nati set per tutti i gusti e con prezzi per tutte le tasche. Si va dai più semplici set della serie Speed Champions, con modellini composti in media da 200 pezzi e lunghi meno di 20 cm. Porsche Turbo del 1974, Ferrari F40 e Ford Mustang sono solo alcuni esempi di ciò che si può trovare.

Sono più grandi e impegnativi invece i set della linea Creator, con la Fiat 500 500F anni '60 a 79,99 euro, oppure l'inossidabile Volkswagen Bulli a 99,99 euro.

Infine, per fare le cose davvero in grande si può partire con la nuova Ecto-1 dei Ghostbusters (199 euro) o andare in quel di Gotham City con la Batmobile (249,99 euro). Se invece preferite riproduzioni di modelli di serie ci sono la nuova Land Rover Defender (179,99 euro) o le super sportive Lamborghini Sian (379,99 euro) e Bugatti Chiron (399,99 euro).