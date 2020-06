È arrivato Amazon Echo Auto, l’accessorio after market che porta Alexa a bordo di tutte le auto. L’assistente vocale del colosso dell’e-commerce può così viaggiare in nostra compagnia non solo su modelli più moderni, alcuni dei quali la integrano nativamente, ma anche su auto più datate.

Uno strumento in vendita su Amazon o nei negozi fisici a 59,99 euro, semplice nelle forme e nel funzionamento, ma come funziona all’atto pratico? Per rispondere l’abbiamo provato in anteprima, per scoprirne pregi e difetti.

Da casa all’auto

Alexa passa così dai classici altoparlanti intelligenti che hanno aiutato a portare la domotica all’interno di tante case a un piccolo parallelepipedo nero, composto da 8 microfoni e altoparlanti. Il suo compito è semplice: portare un assistente vocale là dove non è possibile averlo.

Per installarlo basta collegare il cavo USB alla presa dell’auto (o alla 12V grazie all’adattatore presente in confezione), abbinarlo al nostro smartphone che a sua volta dovrà essere collegato allo stereo dell’auto tramite bluetooth. Se la nostra auto non ha la connettività senza fili ci si può affidare al cavo AUX presente in confezione.

Da qui si può iniziare a conversare con Alexa, facendole fare né più né meno quello che già fa nelle nostre case: suonare una canzone o far partire un podcast dai vari servizi di streaming (Spotify, Deezer etc…), ascoltare le ultime notizie, chiedere le previsioni del tempo e chiamare altri dispositivo Amazon Echo.

Comodità con dei limiti: non essendo integrato nell’auto come i vari Android Auto, Apple CarPlay ed Alexa Auto non si possono controllare parametri come il navigatore satellitare (o, meno importante, il condizionatore). Non essendoci monitor integrato infatti non vengono mostrate le indicazioni ed Echo Auto apre la app di navigazione preimpostata sul nostro smartphone.

Tutta orecchie

Se quindi le possibilità messe sul piatto sono inferiori rispetto a quelle offerte dagli altri assistenti vocali (compresi quelli creati direttamente dalle Case, come Hei Mercedes), dall’altra Amazon Echo Auto risulta ben più lesto nel recepire le nostre parole. Ora, intendiamoci, può capitare che non ci capisca al primo colpo (complici i rumori esterni o interni), ma si tratta di eccezioni e di base difficilmente dovremo ripetere la frase.

Echo Auto è quindi un comodo strumento per darci la possibilità di poter contare su comodi comandi vocali anche su auto più datate, senza farci rimpiangere di non poter avere a disposizioni super monitor con i loro assistenti super evoluti. Un acquisto quindi consigliato a chi non ha già a disposizione Android Auto, Apple CarPlay o Alexa Auto.

Amazon Echo Auto, le informazioni