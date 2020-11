Non è certo una novità che Lego realizzi ufficialmente kit dedicati alle supercar. Nel recente passato abbiamo visto modelli come la Lamborghini Sian e la Bugatti Chiron in versione "a mattoncini", ma finora è sempre mancata una supercar iconica come la McLaren Senna GTR.

Lacuna che è stata colmata grazie alla presentazione di un set Lego Technic dedicato alla più cattiva delle Senna, una supercar che la casa di Woking ha realizzato in 75 esemplari che costano 1,5 milioni di euro l'uno.

Una progettazione accurata

Costituita da ben 830 pezzi, lunga 32 centimetri e larga 12 centimetri, presenta un altissimo livello di dettaglio. Non mancano particolari come il grande alettone posteriore, il motore 4.0 V8 biturbo dotato di pistoni mobili, porte apribili, ruote sterzanti - realizzate in una congrua scala - e le portiere a diedro (che incorporano parte del tetto).

Per creare questo modellino - il cui numero di catalogo è 42123 - la compagnia danese si è affidata direttamente all'aiuto del team di progettazione della McLaren Senna, lavorando a "braccetto" con loro.

Arriverà dopo Natale

La McLaren Senna GTR di Lego arriverà appena dopo Natale. Il kit sarà infatti in pre-lancio il 26 dicembre e approderà nei negozi il 1 gennaio 2021. Il prezzo di acquisto è di 49,99 euro.

La McLaren Senna GTR segna ufficialmente il debutto della casa inglese nell'universo Lego, anche se in passato alcuni appassionati si erano già cimentati nella realizzazione della McLaren 720S.